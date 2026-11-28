Esta semana, un bebé de 10 meses falleció en el Hospital Regional de Caacupé y sus familiares denunciaron una presunta negligencia médica. Por el caso, hoy el ministro de Salud, Isaías Fretes, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer que el director, junto con todas las otras autoridades del nosocomio fueron destituidas.

“Nos hemos comunicado con la familia; hemos expresado nuestras más sentidas condolencias y nuestro pesar por este hecho acontecido. La muerte es irreparable. Sentimos enormemente y, por supuesto, tenemos la obligación institucional de tomar las medidas que corresponden a este caso”, detalló el médico.

Asimismo, confirmó que la medida abarca al director general, al director médico y a los profesionales que cumplían funciones de guardia durante la atención del menor.

Asimismo, confirmó que el ministerio también inició una auditoría médica formal para esclarecer los hechos ocurridos en el centro asistencial de Cordillera, esto en conjunto a la conformación de una junta médica.

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Negligencia médica

Ante la consulta sobre si el caso corresponde a una negligencia médica, Fretes sostuvo que esto será analizado en el “altar de la medicina” junto a los mejores referentes del país. Sobre un plazo en sí, mencionó que en unos 30 días ya se deberían contar con los resultados.

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“Adelantarse a un concepto sería una irresponsabilidad; ya la semana entrante están llegando las intervenciones”, precisó. Sobre la junta médica en sí adelantó que se invitará a “mentes pensantes del área médica” y mediante la discusión de las personas involucradas “va a salir la verdad”.

Mediante esta junta se prevé realizar un análisis anatomoclínico y para ello se invitará a representantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, a la Sociedad Paraguaya de Pediatría, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Intensiva y a especialistas en cirugía torácica, cirugía pediátrica y anatomía patológica.

“El objetivo nuestro es dilucidar médicamente este caso. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó de pasar? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Y el resultado de ello va a ser un elemento más dentro del proceso de auditoría que ya he firmado", aseguró.

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