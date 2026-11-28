La autopsia concluyó que el pequeño murió a raíz de un cuadro de asfixia provocado por un neumotórax a tensión bilateral, desencadenado por una neumonía que comprometía ambos pulmones. El informe forense descartó la presunta broncoaspiración a la que había apuntado la dirección del Hospital Regional de Caacupé.

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“La Fiscalía ya inició el proceso investigativo, ya les brindamos todos los documentos que ellos nos habían solicitado en cuanto de la historia clínica, estudios complementarios que tenían la criatura, todo lo que ellos requerían en ese momento ya les facilitamos”, dijo Cañete.

Asimismo, se puso a disposición de la familia del niño. “Nosotros, desde el momento en que ocurrió el percance, estamos acompañando el difícil pasar de la familia. Estamos dispuestos a brindar todo, todo lo que sea necesario, desde lo que el Ministerio Público nos exija”, aseguró.

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Así fue el operativo fiscal

El doctor Cañete detalló el procedimiento realizado por la comitiva fiscal en horas de la noche, se extendió entre las 21:00 y la medianoche. “Los DVR con los que cuenta el hospital y todo lo que es el circuito cerrado que nosotros tenemos, ya fueron ya llevados por la comitiva fiscal que anoche estuvieron por el servicio”, explicó.

Según su relato, todos los documentos pertenecientes a la atención directa e indirecta para el niño, fueron entregados al Ministerio Público. “La investigación está en curso y eso es esperar a lo que sea emitido tanto por lo que es lo del forense judicial, como por lo que disponga la fiscalía”, indicó.

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Reiteró que si el equipo investigador solicitase más colaboración, ellos están dispuestos a brindarla. “Nosotros estamos abiertos también a brindar todo para poder esclarecer o poder dejar claro esto que ha sucedido, porque es una situación triste. Todo lo que dicte el Ministerio Público, en cuanto a solicitud de informaciones, documentos, evoluciones, lo que ellos requieran, se las brindaremos”, concluyó Hugo Cañete.