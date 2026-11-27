El director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Dr. Pablo Lemir, confirmó que, tras concluir la autopsia del cuerpo, se concluyó que el pequeño murió a raíz de un cuadro de asfixia provocado por un neumotórax a tensión bilateral, desencadenado por una neumonía que comprometía ambos pulmones.

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De esta manera, el informe forense descarta la presunta broncoaspiración a la que había apuntado la dirección del Hospital Regional de Caacupé tras la muerte del pequeño

Los familiares del niño, desde el primer momento, denunciaron una supuesta negligencia médica en la atención recibida antes del supuesto egreso hospitalario.

Cómo se produjo la asfixia dentro de sus pulmones

Al explicar los hallazgos técnicos de la autopsia, el Dr. Lemir detalló que el pequeño presentaba una neumonía bilateral avanzada, es decir, una infección con acumulación de pus en ambos órganos respiratorios, mucho más acentuada en el pulmón izquierdo, aunque también comprometía la base del pulmón derecho.

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Según el forense, ese proceso infeccioso generó pequeñas bolsas de aire y pus, llamadas bullas, que terminaron rompiendo una pequeña porción de la pared pulmonar.

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A través de esa fisura comenzó a filtrarse aire hacia el espacio comprendido entre los pulmones y la pared del tórax.

Al acumularse allí, el aire ejerció una presión creciente que terminó aplastando y colapsando ambos pulmones, impidiendo que pudieran inflarse y cumplir su función respiratoria hasta provocar la muerte por asfixia.