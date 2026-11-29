La peregrinación reunió a familias, amigos y amantes de las tradiciones ecuestres, quienes recorrieron el trayecto con un mismo sentimiento: acercarse a la Virgencita Azul para presentar sus intenciones, agradecer por las bendiciones recibidas y renovar sus promesas de fe.

La actividad fue encabezada por Delfín Guimarães, presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay (AJP), quien vivió la jornada con emoción y orgullo por mantener viva una costumbre que, desde hace dos décadas, reúne a hombres y mujeres unidos por el amor a los caballos y la devoción mariana.

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Desde la Dirección de la Policía Nacional partió la comitiva, que contó con la presencia de monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de la Diócesis de Caacupé, y del intendente municipal Víctor Zárate, quienes acompañaron esta expresión de fe y tradición paraguaya.

Para Guimarães, la Cabalgata de la Fe representa mucho más que una peregrinación a caballo. Es una expresión de identidad, cultura y amor a la Virgen de Caacupé.

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“Me siento bendecido, emocionado, orgulloso y agradecido, expresó al referirse a esta manifestación de fe ,que desde hace 20 años, convoca a jinetes, amazonas y familias de diferentes localidades”, indicó.

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Una tradición que galopa de generación en generación

El amor por los caballos, las costumbres del campo y la devoción mariana fueron las raíces de esta iniciativa, que con el paso de los años se convirtió en un encuentro tradicional. La participación de jinetes de distintos puntos del Paraguay demuestra la vigencia de una costumbre que busca transmitirse a las nuevas generaciones.

Guimarães destacó la importancia de preservar estas expresiones culturales y el valor de compartir una misma devoción entre familias y amigos.

“Es hermoso ver a tantas familias, jinetes y amigos que se encuentran para compartir una misma devoción. Son costumbres que debemos mantener vivas y transmitir a las nuevas generaciones”, señaló.

Oraciones por el Paraguay y las familias del campo

La peregrinación también estuvo marcada por un mensaje de esperanza para el país. Los participantes llevaron ante la Virgen sus preocupaciones, necesidades y agradecimientos, especialmente en un momento de dificultades económicas y sociales que afectan a numerosas familias paraguayas.

El presidente de la AJP invitó a elevar oraciones para pedir fortaleza y coraje para enfrentar los desafíos, así como esperanza para seguir apostando por el campo y el trabajo.

“Vamos a pedir a la Virgen que nos dé coraje para superar las dificultades, esperanza para seguir apostando por el campo, fortaleza para seguir adelante y humildad para ser mejores personas”, expresó.

De esta manera, la Cabalgata de la Fe volvió a convertir los caminos hacia Caacupé en un escenario de encuentro entre la tradición ecuestre y la devoción mariana.