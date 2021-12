Realizarán diseño de factibilidad para asfaltar caminos en el Alto Paraguay

El anunció lo realizó el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien incluso sostuvo que ya se cuenta con la fuente de financiación para el inicio de este proyecto de factibilidad ambiental.

Los tramos a tener en cuenta en este diseño son: Puerto Casado-tramo 14, de 83 kilómetros; desvío 65-Toro Pampa, de 75 kilómetros, y Fuerte Olimpo-Toro Pampa, de 60 kilómetros. Los trabajos se iniciarían a finales de marzo o inicios de abril del 2022 y estarán a cargo de la empresa Consultora Guaraní.

Consultora Guaraní SA es una de las firmas encargada de fiscalizar la nueva ruta Bioceánica en la zona; sin embargo, debido a inconvenientes con la licitación, la empresa obtuvo recién el permiso de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas casi un año después del inicio de los trabajos.

Durante todo ese tiempo que duro el inconveniente con la DNCP, fueron los ingenieros del MOPC los encargados de realizar la fiscalización de la ruta Bioceánica, es por eso que Consultora Guaraní, a modo de compensación por trabajos no realizados, se encargará de realizar el diseño de factibilidad como una forma de justificar el monto de US$ 7,5 millones que recibió con la consultora Consorcio R&Q por fiscalizar los trabajos del camino de la Bioceánica.

El ministro sostuvo que se trata de un remanente que supera US$ 1.000.000 y que la consultora Guaraní no puede percibir, ya que no realizó el trabajo de fiscalización, por lo que por dicho monto se podrá realizar el trazado de factibilidad de los caminos de tierra pertenecientes a los distritos de Puerto Casado y Fuerte Olimpo.

La inauguración final de los 277 kilómetros de la Bioceánica está prevista para finales de enero o primeros días de febrero del año entrante y, una vez que esto concluya, de manera inmediata la consultora comenzará a realizar los trabajos de factibilidad.

Una vez que concluya este proyecto se debe buscar la fuente de financiación para asfaltar los más de 200 kilómetros, que difícilmente ya se pueda concretar con este gobierno.

La ruta de la Bioceánica de 277 kilómetros, que une a las poblaciones de Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Loma Plata (Boquerón), si bien es de suma importancia para toda la región del Chaco, solo beneficia a un pequeño sector de la zona, atendiendo a que las mayores poblaciones del Alto Chaco se concentran en los distritos de Puerto Casado y Fuerte Olimpo.