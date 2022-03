Usuarios de la Ande se manifestaron en Fuerte Olimpo

Los manifestantes se aglutinaron en la mañana de este viernes frente a la plaza central de Fuerte Olimpo y marcharon por las calles de la localidad hasta llegar a la sede de la Ande en el barrio Don Bosco.

Allí realizaron discursos denunciando el mal servicio que presta la empresa estatal y leyeron un comunicado firmado por una gran cantidad de usuarios y dirigido al presidente de la Ande, Félix Sosa, donde se señalan puntos específicos que desean sean mejorados.

Los manifestantes criticaron la ausencia del jefe de zona de la Ande, Juan Azcona, a quien se comunicó que se realizaría la manifestación.

Victoria Benitez, una vecina de Fuerte Olimpo que se dedica a la elaboración y venta de comestibles, dijo que los continuos cortes de energía le produjeron grandes pérdidas económicas.

La docente Cristina Méndez, dijo que el pésimo servicio de la Ande causó que se quemaran tres televisores, un “freezer” y una heladera de su propiedad.

Los manifestantes denuncian que en el mes de febrero aumentó de manera considerable el monto que aparece en las facturas. Méndez opinó que eso no tiene explicación, ya que durante la semana hay cuatro días de cortes programados que duran 10 horas cada día.

Leonardo Lezcano, uno de los líderes de la manifestación, dijo que la situación es de larga data.

“Desde hace bastante tiempo venimos sufriendo en carne propia esta problemática, sin tener una respuesta favorable de parte de los responsables de la institución”, dijo.

Desde hace 10 años, la Ande realiza cortes programados en Fuerte Olimpo, supuestamente para mejorar el servicio.

Los cortes comienzan a las 06:00 y habitualmente la energía recién se repone a las 16:00, y en ese período de diez horas la actividad dentro de la ciudad prácticamente se paraliza.

“Pedimos a los responsables de la Ande que paren de estos cortes programados, ya que no se nota ninguna mejora en el servicio y más bien pareciera que solo se trata de simples negociados, de no ser así estaremos endureciendo nuestros reclamos, y hasta no descartamos llegar al extremo de no abonar las facturas”, dijo Lezcano.

“Si los cortes programados sirven para mejorar el servicio, no estamos ajenos a que se realicen, pero acá apenas se produce un simple aguacero, o un leve viento sur, se producen cortes que duran largas horas”, denunció.