Entidades no gubernamentales coordinan acciones en el Chaco Central

La Mesa de Protección Social establecida en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón realizó recientemente el Primer Encuentro con Cooperantes del 2022 en la Terminal de Ómnibus local. El evento fue presencial y también en modalidad virtual con la participación de representantes de la Unión Europea, AlterVida, Tierra Libre y Consejo de Líderes Guaraní.

Este encuentro fue organizado con el fin de intercambiar información referente a los programas y proyectos implementados en el distrito de Mariscal Estigarribia, identificando acciones comunes y estableciendo sinergias entre las mismas. Dado a que son muchas las entidades no gubernamentales o ONG´s que operan en en Chaco la idea es no repetir proyectos, si no más bien trabajar coordinadamente para ampliar la cantidad de beneficiarios.

Lea más: Realizan encuentro por la Biósfera del Chaco

Carmen Ubaldi, directora ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República (UTGS), explicó el alcance del Sistema de Protección Social ¡Vamos! y brindó detales de las acciones planificadas para el 2022 en este distrito del departamento de Boquerón. Mencionó temas importantes en torno a esta política como lograr partos más seguros, mayor inserción laboral para jóvenes y mujeres, cobertura para adultos mayores y reconocimiento al trabajo de cuidados.

Al respecto, representantes de las Cooperaciones describieron las áreas temáticas de intervención en la zona, las instituciones aliadas y las poblaciones a las que benefician, Rafael Obregón, representante de Unicef en Paraguay, por su parte, señaló que este encuentro es un paso importante para avanzar hacia la articulación con las instituciones en las prioridades prestablecidas.

Añadió que Unicef, más allá de asegurar que los temas de la niñez y la infancia estén adecuadamente insertados en la política pública y en los planes de desarrollo local, unió esfuerzos con otras cooperaciones para mejorar las condiciones de Unidades de Salud de la Familia (USF) en varias localidades chaqueñas, poner a disposición soluciones al acceso de agua, gestión de riesgo del impacto climático, entre otros.

Los representantes de las cooperaciones también resaltaron la importancia de activar una Red de Comunicadores del Sistema de Protección Social, que aglutine a trabajadores y trabajadoras de la comunicación de esta zona del país.