IPS en Chaco Central: construcción de un hospital propio sigue siendo solo una promesa

El panorama de salud en el Chaco Central tiene muchos matices. Desde los inicios del servicio de Instituto de Previsión Social (IPS) en la Región Occidental, los asegurados reciben atención hospitalaria de forma tercerizada, mediante un convenio con los hospitales de las colonias menonitas, ubicados en Filadelfia, Loma Plata y Neuland (actual municipio de Boquerón).

Muchos asegurados coinciden en que las instalaciones son buenas y, al ser una atención brindada en hospitales privados, la consulta básica está garantizada, no así cuando el paciente presenta un cuadro más complejo. En ese caso, la mayoría debe desplazarse hasta la capital del país para la atención médica.

Según registros recientes, la fuerza laboral aportante en el Chaco (empleados y empleadores) proporciona a las arcas del IPS la nada despreciable suma de US$ 1 millón por mes. Esto generó en su momento varias protestas de los asegurados, quienes reclaman la construcción de un hospital propio. Con eso se evitaría, afirman, tener que deambular por diversos nosocomios cuando no disponga del servicio por cuestiones burocráticas.

Igualmente, según los asegurados, en los últimos años el manejo interno del contrato entre los hospitales y el IPS ocasionó que muchas veces que el servicio sea suspendido temporalmente.

El IPS debe G. 15.000 millones

El año pasado, autoridades del IPS anunciaron que estaban en plena tratativa para la construcción de un centro de referencia hospitalario en la zona. La obra fue prometida para este año, pero no brindaron más detalles y no se sabe si dicho estudio prosperó o no.

Hasta el mes pasado, la deuda del IPS con los hospitales locales ascendía a G.15.000 millones, lo que obligaba a los directivos de la zona a constantes renegociaciones con el ente para no suspender el servicio a los asegurados.

Autoridades hospitalarias anónimamente expresaron que es muy difícil tratar ese punto, ya que deben agotar los cupos para renovar el contrato, pero además la previsional complicó la carga de documentos al implementar un sistema informático que supuestamente tendría que facilitar el proceso.

No hay mamógrafo en el Chaco Central

Otro punto débil dentro de la estructura de salud en el departamento de Boquerón es que no existe un solo mamógrafo. Las estridentes campañas de prevención del cáncer de mamas de parte del Ministerio de Salud caen en territorio estéril, ya que el único mamógrafo está en el Hospital de Loma Plata, que es privado. La población alejada o vulnerable muchas veces no puede acceder al estudio. Tampoco las aseguradas del IPS tienen este servicio.

Intentamos contactar con las autoridades locales y nacionales del IPS, pero al cierre de esta edición, no habían brindado retorno a nuestros requerimientos.