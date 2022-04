IPS en el Chaco Central: asegurados denuncian falta de medicamentos

En el Chaco Central, pese a que los asegurados aportan unos US$ 1 millón mensuales, el Instituto de Previsión Social (IPS) no tiene ni hospital ni farmacia propios. La atención médica se brinda en centros privados, mediante convenio, mientras las farmacias funcionan dentro de otras que son privadas, en cooperativas. La principal queja, además de un hospital propio, es la falta de medicamentos.

¨Estoy trabajando hace 14 años en Loma Plata, no es muy claro el servicio que prestan¨, decía uno de los tantos entrevistados con referencia al servicio de IPS. ¨No tienen medicamentos o no atienden después del 14 de cada mes¨, afirmaba otro.

¨Nuestra experiencia en IPS fue con una abuela que estuvo internada en Loma Plata. El seguro cubrió los días de internación, no así los medicamentos, que eran muy costosos. Nos dijeron que no había stock ¨, afirmaba otra encuestada. ¨El trato en el Hospital de Filadelfia es bueno, pero muchos remedios no cubre, no hay tampoco especialistas¨, comentaba otro usuario del servicio.

Claro está que la experiencia con el servicio puede variar de un paciente al otro, sin embargo el común denominador es que los medicamentos deben ser adquiridos en gran parte por el asegurado pese a pagar su aporte. Las farmacias de la previsional funcionan por lo general dentro de las instalaciones de farmacias privadas de las cooperativas, que sí están bien abastecidas. Allí el paciente debe ver cuáles medicamentos hay disponibles vía seguro del IPS y cuáles debe comprar, que terminan siendo la mayoría.

Al respecto, el presidente del IPS, Vicente Bataglia, mencionó recientemente, en conferencia de prensa, que está al tanto de las carencias del ente. ¨Se está trabajando para resolver todo, es una institución grande y con muchas deficiencias y estamos buscado soluciones ¨ dijo.

Respecto al desabastecimiento de medicamentos, Bataglia insistió que es un efecto rebote de los dos años de pandemia que tuvo que sortear el sistema de salud. ¨Yo asumí la presidencia con un stock de medicamentos por debajo del 70 % y no se hicieron grandes llamados en ese periodo lo que retrasó muchos los procesos¨, se excusó.

Intentamos obtener la versión de los representantes locales de IPS en el Chaco pero los mismos no dieron retorno a nuestros cuestionamientos al cierre de esta nota.