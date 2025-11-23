Fallece menor de edad atacado por trabajador de estancia en Fuerte Olimpo

La víctima fatal es Denilson Arce López (16) y el supuesto autor de acabar con la vida del joven es Fredy González López (27). Ambos son oriundos de la colonia Yvy Pyte, del departamento de Amambay, y se encontraban trabajando en la estancia Santiago, propiedad de un ciudadano brasileño, ubicada a 20 kilómetros de la comunidad de San Carlos.

Lea más: Policía logra aprehender a “Maluco” acusado de matar a un trabajador en el Chaco.

El hecho de agresión y posterior derivación fatal habría ocurrido el pasado 19 de noviembre en el interior del citado establecimiento ganadero.

Según refiere el informe policial elaborado por la Dirección Policial del Alto Paraguay, los uniformados alegan que el ataque con un palo de madera, de parte del agresor hacia la víctima, se produjo alrededor de las 8 de la mañana del citado día, luego de una discusión previa entre ambos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Días antes de la tragedia, ambas personas ya habían mantenido un altercado, según refieren los investigadores, cuando el menor le produjo una pequeña herida en la espalda a quien sería su victimario, hasta que, en el día señalado, el menor le habría realizado una broma a su adversario, por lo que González López agarra un palo de madera que se encontraba a su alrededor y le propina un tremendo golpe en la cabeza, lo que ocasiona que el menor caiga al suelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Siempre según el relato de los intervinientes, el atacante vuelve a propinarle otro golpe a la víctima, estando ya en el suelo. Tras lo sucedido, el menor fue auxiliado por sus demás compañeros, y recibió los primeros auxilios de parte del personal de blanco del puesto sanitario de la citada comunidad.

Como pareciera que el golpe no fue tan fuerte, el menor continuó dentro de la estancia, en reposo, y ya en horas de la noche fue a su dormitorio. En las primeras horas de la madrugada, sus compañeros intentaron despertarlo, pero sin éxito, por lo que inmediatamente fue trasladado hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, distante unos 80 kilómetros del citado establecimiento ganadero.

Lea también: Denuncian desidia judicial en caso de supuesto hecho de violencia familiar en Fuerte Olimpo.

En dicho nosocomio fue atendido por la médica de guardia, Dra. Erma Abreu, quien diagnosticó como gravísima la situación al constatar traumatismo de cráneo, por lo que se procedió a evacuarlo hacia la capital del país a bordo del avión de la Fuerza Aérea, utilizado para estos casos de emergencia.

El joven ingresó el día 20 al Hospital de Trauma, un día después de haber recibido los golpes en la cabeza, para finalmente fallecer ayer sábado, alrededor de las 10 horas de la mañana.

El supuesto autor fue inmediatamente aprehendido por los uniformados policiales, luego de que los mismos se hayan trasladado hasta la estancia donde ocurrió la desgracia. El hombre se encontraba en un retiro abandonado del establecimiento ganadero; una vez aprehendido, fue puesto a disposición del Ministerio Público, para luego ser remitido a la penitenciaría de Concepción.