Jornada de concientización sobre el cáncer de próstata en Fuerte Olimpo

La populosa canchita, hoy denominada centro recreativo “¿Qué te importa?”, lleva el jocoso nombre desde hace más de medio siglo. Cuando los vecinos del barrio San Blás, de Fuerte Olimpo, donde está asentado el local, comenzaron a realizar mejoras en el lugar, intentaron cambiar el nombre; sin embargo, encontraron mucha resistencia, por lo que se decidió continuar con esta denominación.

Antiguamente el lugar era solo una canchita de fútbol; hoy en día, y tras las modificaciones, el lugar cuenta además con todas las comodidades para la realización de eventos públicos y privados, como ser el festejo de cumpleaños, las famosas cenas de fin de año y hasta inclusive charlas educativas.

Se cuenta también con comodidades para los más pequeños, como juegos recreativos, y hasta otra pequeña canchita. Todo esto es regenteado por una comisión que se encarga de los costos del mantenimiento. En varias ocasiones el local fue cedido de forma totalmente gratuita cuando se trata de personas humildes que utilizan el local para algún tipo de festejo familiar.

Todos los días los varones de diferentes edades, desde los más jóvenes hasta personas adultas, se concentran en el lugar para la práctica del fútbol. Es así que, aprovechando precisamente la gran cantidad de hombres, personal de blanco de la Unidad de Salud Familiar se llegaron al lugar para realizar una charla educativa sobre la prevención del cáncer de próstata.

Prevención, una tradición

Con este lema tradicional, el personal de blanco procedió a realizar el evento para hablar sobre esta temible enfermedad, que detectada a tiempo puede ser fácilmente combatida, según lo refirió la Dra. María José Huerta, directora de la USF. “Debemos perder el miedo de asistir a los controles médicos”, pedía la profesional a los varones.

Actualmente, en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo se realiza la toma de sangre del PSA, que luego es enviado los días miércoles en avión de la Fuerza Aérea hasta la capital del país, donde se realiza la prueba. De forma inmediata se envían por sistema de internet los resultados, de nuevo hasta este nosocomio.

“Tenemos que romper el tabú del miedo, ya no es más la vieja prueba de palpación, que tanto temor tenían los hombres”, decía la médica. Ahora es solo una simple toma de sangre y en dos días ya se tienen los resultados, para a partir de esto saber en qué condición se encuentra la próstata e iniciar el tratamiento en caso de ser necesario, comentaba.

Hoy en día los estudios médicos avanzaron en demasía, y se tienen los métodos necesarios para combatir al cáncer dependiendo del estado en que se encuentra, pero para eso es necesario realizar esta simple prueba de análisis de sangre del PSA, pedía la médica a los muchachos.

Al término de la charla, y antes de que prosigan los encuentros de fútbol, la Dra. Huerta hizo entrega de un premio consistente en embutidos que se consiguió en donación, para que sean degustados al término de las actividades, durante el tradicional tercer tiempo. Lógicamente, uno de los muchachos fue designado para encargarse del cuidado de cocción en la parrilla del local.

Pintoresco nombre

El nombre de “¿Qué te importa?”, según pobladores antiguos de la comunidad, provendría de un grupo de personas que trabajaban como tripulantes de una embarcación que semanalmente llegaba a esta localidad, proveniente de Concepción.

El lugar estaba rodeado de todo tipo de malezas, por lo que cada vez que llegaba la pequeña embarcación, y en su momento de descanso, los tripulantes procedían a limpiar el sitio, haciendo que a cada momento las personas que pasaban por el lugar preguntasen cómo se llamaría la canchita de fútbol.

Como las preguntas eran continuas y hasta cansadoras, uno de los tripulantes supuestamente les dijo “¿Qué te importa?”, y desde entonces nunca más se cambió el nombre. Se desconoce la fecha exacta de cuándo comenzaron a usar la canchita; sin embargo, de aquello ya pasaron más de 60 años, siendo hoy conocida en todo el departamento y parte del país con el populoso nombre.