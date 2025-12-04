Fuerte Olimpo: denuncian construcción de vivienda en la que sería una calle pública

Don Francisco Chaparro, antiguo poblador de esta comunidad, dijo que ceder parte una antigua calle para que se construya una vivienda particular demuestra la prepotencia y abuso de poder de las actuales autoridades municipales.

El denunciante, afincado en el barrio San Miguel, a un costado de la calle donde ya se está realizando la edificación, dijo que desde que tiene conciencia esto siempre fue una calle pública, y cómo puede ser que ahora las propias autoridades municipales, quienes deberían velar por el cumplimiento de las leyes a favor del pueblo, sean quienes proceden a infringirla.

De la noche a la mañana, los vecinos del lugar, quedamos sorprendidos cuando llegaron unos obreros y procedieron a realizar las excavaciones para levantar el cimiento de la futura vivienda. Al proceder a investigar lo que estaba sucediendo, nos informaron que fue la propia Municipalidad la que autorizó la entrega de una parte de la calle.

“Realmente estamos mal y esto no puede ser”, dijo don Francisco, al tiempo de reclamar el pésimo proceder de los que deberían ser representantes del pueblo, en este caso las autoridades municipales. “Si esto no se detiene, entonces significará que no se respetan las ordenanzas, las leyes, o sea, vivimos en la ley del mbarete", sostuvo.

Pidió al intendente como a los 12 concejales a que puedan rever esta decisión y restablecer el orden social. De lo contrario, mañana cualquier persona tendrá también el derecho de realizar la construcción de su vivienda en cualquier lugar, no importa que esto sea una plaza o una calle pública, sostuvo.

Por de pronto, el denunciante mencionó que los vecinos del barrio se están movilizando y, si no se logra detener la construcción, se procederá a realizar manifestaciones, “ya que es la única forma en que seamos escuchados por nuestras autoridades”, dijo finalmente don Chaparro.

Versión Municipal

Consultado sobre esta grave denuncia de parte de los vecinos, acerca de que se habría cedido parte de una calle para construir una vivienda, el intendente Moisés Recalde, colorado cartista, dijo que en verdad se trata de un excedente que existe al costado de la calle, quedando más de 12 metros para la mencionada arteria, que no afectará en nada el paso de las personas y vehículos.

Ya en la administración anterior un vecino del lugar había solicitado parte de ese excedente, quedando aún otra fracción, y es eso lo que procedimos a ceder como arrendatario a la persona que solicitó el lugar; “en ningún momento se realizó venta alguna, como tratan de decir algunos vecinos”, refirió.

A partir del excedente que ya tenía el vecino, se realizó el metraje sin tocar la calle en sí. Pasa que a los vecinos les sorprende esto, atendiendo que siempre toda la extensión se utilizó como camino, y esto para nada se modificó, volviendo a mencionar finalmente que son 12 metros los que quedan para la calle principal.