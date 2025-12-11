Puente de la Bioceánica: a solo 160 metros para unir a Paraguay y Brasil

Recientemente se dio un hito histórico en la misma construcción del puente, cuando del lado paraguayo se pudo completar los 125 metros de altura de la torre P13. Johnny Camboa, responsable del Consorcio Binacional PYBRA, informó sobre este logro conseguido a inicios de diciembre.

La colosal construcción se eleva sobre el río Paraguay y tendrá cerca de 1.300 metros de extensión. En cuanto a su sección transversal, dispondrá de un carril de 3,6 metros por sentido y amplias banquinas laterales de 3 metros, con la posibilidad de ser reconfiguradas con carriles de tránsito a futuro.

También incorpora veredas de 2,50 metros destinadas al uso peatonal o de ciclistas. Actualmente los trabajos se aproximan a un avance del 90% y la culminación del puente está prevista para el segundo semestre del 2026, aunque el presidente Santiago Peña ya adelantó que la inauguración sería en mayo del año que viene.

El profesional mencionó además que solo restan unos 160 metros para unir ambos extremos del puente, lo que permitirá la unión física de nuestro país, por medio del Chaco, con el estado de Mato Grosso do Sul del Brasil, lo que comenzará a dar funcionamiento al denominado Corredor Bioceánico, que pretende llegar al océano Pacífico por medio de los puertos chilenos.

El objetivo principal es potenciar la economía regional de la zona, sobre todo de países como Paraguay, Brasil, Chile y Argentina, para llevar sus productos hacia los mercados asiáticos, con lo que se estará ahorrando más de 8.000 kilómetros en comparación a lo que se realiza por el océano Atlántico.

Actualmente se encuentra en pleno avance de construcción el tramo Mariscal Estigarribia – Pozo Hondo, de unos 220 kilómetros, con lo que se estará completando la ruta bioceánica en territorio paraguayo, desde Carmelo Peralta hasta la frontera argentina.

Los trabajos de construcción del puente se iniciaron en enero del 2022, aunque recién a mediados del mismo año se podía notar la llegada de una gran cantidad de maquinarias y obreros. La obra se encuentra a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora S.A., Cidade L.T.D.A. y Paulitec Construções. El costo inicial es de G. 616.836.755.744, financiado por la Itaipú Binacional (margen paraguaya).