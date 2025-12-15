Realizan perfilados y bacheados para mantener transitable el camino al Alto Paraguay

Los trabajos son como una especie de salvataje para mantener transitable el camino y así permitir la circulación de la gran cantidad de vehículos por la zona, y que va en aumento atendiendo la proximidad de las fiestas de fin de año, donde muchas personas buscan llegar a las diferentes localidades para pasar con sus familiares.

Como una bendición del Todopoderoso, hasta el momento solo se registran tenues aguaceros en la región, ya que de haberse producido lluvias superiores a los 100 mm, como sí se dio en el Chaco central, significaría un nuevo aislamiento para las familias del departamento, atendiendo que estos trabajos parche no evitarán la inundación de los caminos.

Al no realizarse los levantes de terraplén de los caminos, así como la colocación de los sistemas de desagües para permitir la circulación de las aguas de lluvias, lógicamente varios tramos quedarán inundados, convertidos en riachos, y con ello la imposibilidad de poder transitar, condenando a las personas a un nuevo encierro en sus localidades.

Este tramo de 75 kilómetros, desde Toro Pampa hacia la ruta bioceánica, es la puerta de entrada hacia numerosas comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, de allí la importancia de que se mantenga transitable este camino; caso contrario, todas estas poblaciones donde viven más de 15.000 pobladores estarán nuevamente aisladas, con las consecuencias negativas que ello representa para las familias.

Reclamos

El trayecto de 75 kilómetros es bastante largo, las maquinarias que trabajan son escasas, por lo que los conductores reclaman mayor cantidad de personal y, sobre todo, que los trabajos se realicen de forma permanente, atendiendo que durante las primeras horas de este lunes muchos automovilistas que circulaban por el desastroso camino alegaban que no había ninguna máquina trabajando en el lugar.

Al respecto, el jefe de distrito del MOPC, Humberto Argüello, dijo que actualmente ya lograron terminar unos 20 kilómetros de perfilados y carga de terraplén en algunos lugares críticos. En la mañana de este lunes, el funcionario alegó que las tareas continúan hacia la ruta bioceánica para completar los 55 kilómetros restantes; sin embargo, se depende de que no se produzcan lluvias para evitar suspender los trabajos.

El jueves comenzaron estos trabajos desde la localidad de Toro Pampa y, en cuatro días, pudieron avanzar una buena distancia, a pesar de que se registraron aguaceros este fin de semana, situación que dificultó la reparación.

Una vez más, la Dirección de Meteorología anuncia lluvias superiores a los 100 mm para todo el Alto Paraguay, entre la tarde de este lunes y la mañana del martes; es por eso que los pobladores, una vez más, se encuentran expectantes y con el Jesús en la boca, ya que de cumplirse este pronóstico muchas personas no podrán salir de la zona y viceversa, como lo tenían planeado para participar de las fiestas de fin de año.

La gran mayoría de las familias de las diferentes comunidades dependen de los viajes de las unidades del transporte público, que cubren el itinerario desde la capital del país, esto a sabiendas de que algunas poblaciones como Bahía Negra ya no cuentan con servicios de embarcaciones.

El Transporte Aéreo Militar aumentó sus vuelos para estas fiestas; sin embargo, apenas se supo de esta noticia hace más de un mes, casi de manera inmediata ya fueron totalmente vendidos los pasajes tanto para Fuerte Olimpo como para Bahía Negra, por lo que solo se depende del servicio del colectivo para llegar a la zona, en caso de no disponer de vehículo propio.