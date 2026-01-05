Alto Paraguay: a pesar de promesa de inicio de reparación de caminos, no se divisan maquinarias en la zona

Con bombos y platillos realizaba este anuncio el jefe departamental a mediados de diciembre del 2025, luego de la reunión mantenida con la ministra Claudia Centurión, señalando que los trabajos de reparación de los caminos, a cargo de las dos empresas adjudicadas por el MOPC, comenzarían por fin este lunes 5 de enero.

Sin embargo, y para sorpresa de los usuarios de estos caminos, en la mañana de este lunes no se observan ninguna maquinaria que esté trabajando por estos tramos ruteros; es al menos lo que reportan los conductores, desconociendo qué pudo haber sucedido con la promesa realizada por la secretaria de Estado, tal como lo había mencionado el gobernador.

Versiones contrapuestas

Mientras el representante de la empresa Mawes S.A., Wesly Wiebe, una de las empresas adjudicadas para estas reparaciones, al ser consultado esta mañana sobre qué pasó y por qué aún no comienzan los trabajos, mencionó que en estos momentos sus maquinarias se dirigen hacia la zona para comenzar las tareas, lo cual se daría en el transcurso del día.

A pesar de que aún no se inician estos trabajos, sin embargo, y atendiendo a que esta empresa cuenta con maquinarias en la región, creemos que en verdad podrían comenzar los trabajos en las próximas horas, sobre todo porque en varias otras ocasiones ya trabajaron por estos caminos y se conoce la seriedad de los mismos.

Esta empresa fue adjudicada por un monto de G. 7.976.700.000, y según los responsables, tendrán a su cargo reparar el tramo de 75 kilómetros, que parte desde la ruta bioceánica en dirección a la localidad de Toro Pampa. Es la principal vía de acceso hacia las localidades de los distritos de Bahía Negra y Fuerte Olimpo.

Mientras que el representante de Mawes S.A. asegura que sus maquinarias están siendo llevadas a la zona para iniciar los trabajos, sin embargo, el ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, representante de la otra empresa adjudicada, dio una versión totalmente diferente a lo manifestado por Wesly Wiebe.

Alega que para la tarde de este lunes está pactada una reunión en las oficinas del MOPC con el director de Caminos Vecinales; en dicha oportunidad se estarán dando los detalles de las zonas críticas que serán reparadas, atendiendo a que con el monto de G. 8.691.651.340, con el que fue adjudicada su empresa, no se podrá realizar una reparación total del camino, debido a lo extenso que representa.

“El personal del MOPC deberán acompañarnos en los trabajos, para que puedan señalizar las zonas críticas a ser trabajadas, así como también dónde realizar la colocación de los tubos, que funcionarán como sistemas de desagües. A partir de esta reunión estaremos llevando nuestras maquinarias al departamento, por lo que creemos que los trabajos podrían iniciarse dentro de la próxima semana”, refirió.

Trabajos adjudicados

El monto de G. 16.500 millones que representa la inversión del Gobierno para reparar estos caminos contempla, según las especificaciones de la adjudicación, la carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, también entre 75 y 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación.

Además, se deberán colocar 300 metros de tubos para los sistemas de desagües; viendo estas especificaciones, ya habíamos advertido anteriormente que solo se atacarán las zonas críticas, pues existe una distancia total de 260 kilómetros entre la ruta que parte de la Bioceánica hacia Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

La colocación de los sistemas de desagües también se realizará en los lugares de mayor urgencia, pues los 300 metros de tubos corresponden a solo unas 20 alcantarillas aproximadamente. No se podrá realizar una reparación total, pero si se hacen buenos trabajos se estará solucionando la mayor parte de las malas condiciones de estos caminos.