Alto Paraguay: llega la primera maquina, pero no se inician los trabajos de reparación de caminos

Una retroexcavadora perteneciente a la empresa Mawes S.A. es la primera maquinaria en aparecer en la zona de trabajo, específicamente en el tramo que parte de la nueva ruta bioceánica. La misma fue traída por personal de la firma de vialidad en la tarde del lunes, y para el transcurso del día está prevista la llegada de más maquinarias.

Lea más: Alto Paraguay: a pesar de promesa de inicio de reparación de caminos no se divisan maquinarias en la zona

La idea es juntar todas en el lugar e iniciar los trabajos a más tardar este jueves, según responsables de esta empresa, que goza de la confianza de los pobladores de la zona, atendiendo que en varias otras ocasiones ya realizó este tipo de reparaciones y siempre se caracterizaron por llevar adelante trabajos serios y responsables.

Al ser una empresa menonita, lo que más les caracteriza es que, dependiendo de las condiciones climáticas, una vez iniciados los trabajos, estos se realizan las 24 horas del día, en sistema de rotación, de allí que en pocas semanas suelen ya verse los resultados de las reparaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Wesly Wiebe, representante de esta firma de vialidad, dijo que trabajarán en el tramo que parte de la ruta bioceánica hasta la comunidad de Toro Pampa, de 75 kilómetros. Atacarán las zonas críticas, donde se realizarán cargas de tierra y compactación de terraplén, cuneteada y despeje, además de perfiladas y colocación de tubos para los sistemas de desagües.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La empresa Mawes S.A. fue adjudicada para realizar estos trabajos por un monto de G. 7.976.700.000. El camino donde trabajarán sus maquinarias es uno de los lugares más críticos, además de ser la puerta de entrada para llegar a las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Dudas

Mientras que la empresa menonita ya está a punto de arrancar estos necesarios trabajos de reparación, en contrapartida la otra firma de vialidad adjudicada por el MOPC, en este caso la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por un monto de G. 8.691.651.340, aún no tiene fecha definida de comienzo de las tareas.

Al ser consultado sobre esto, el profesional mencionó que el día de ayer lunes, en horas de la tarde debía mantener una reunión con el director de Caminos Vecinales del MOPC, para coordinar los trabajos y finiquitar las documentaciones del contrato, previendo de manera inicial enviar sus maquinarias al Alto Paraguay recién la próxima semana.

Atendiendo esta respuesta y la distancia de estas comunidades, si desplazan recién la próxima semana sus máquinas y operadores, los trabajos de esta empresa inicialmente podrían comenzar dentro de unos 10 días aproximadamente, lo que retrasará significativamente las tareas.

Chávez Hausman decía que personal del MOPC debe acompañarlos para indicarles las zonas críticas donde se realizarán los levantes de terraplén y la colocación de los sistemas de desagües, atendiendo que, por el monto por el cual fue adjudicada su empresa, no se podrán realizar trabajos a lo largo del camino.

Lea también: Sufrimiento de cada año: bus varado en el barro en Alto Paraguay

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó los trabajos por un monto superior a los G. 16.500 millones, suma que no alcanzará para atacar los 260 kilómetros existentes entre la ruta bioceánica y las poblaciones de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Clausuras

A partir de estos trabajos de reparación, se espera que el gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, cumpla su promesa de contratar personal que trabajará como portoneros para implementar las clausuras en días de lluvias, para evitar la rápida destrucción de los caminos reparados.

Los pobladores piden que efectivamente los conductores que no respetan las barreras sean denunciados ante el Ministerio Público, tal como lo aseveró el jefe departamental, y por sobre todo que las clausuras sean para todos sin excepción, atendiendo que suelen suceder preferencias con políticos de la zona, que a bordo de sus poderosas camionetas todo terreno suelen destruir los caminos.