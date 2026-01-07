Una de las empresas adjudicadas inicia reparación de camino en Alto Paraguay; la otra sigue ausente

En la tarde de ayer, maquinarias de esta empresa menonita, comenzaron las primeras tareas de reparación de los caminos, consistentes inicialmente en limpiezas de laterales y perfilado. Con el correr de los días, los trabajos se enfocarán en la carga y compactación de terraplén en las zonas más críticas, así como también en la colocación de tubos que funcionarán como sistemas de desagües.

Los operarios de la empresa Mawes se concentran en un tramo de 75 kilómetros, que parte desde la ruta bioceánica hacia la localidad de Toro Pampa, siendo la principal puerta de entrada para llegar a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Las personas de la zona ven con buenos ojos que por fin se realicen estos trabajos, y que estén a cargo de una empresa seria como la de los menonitas, reconocidos por la seriedad y calidad en este tipo de reparaciones, atendiendo que en años anteriores ya realizaron este mismo tipo de tarea en la zona.

Empresa ausente

La otra empresa adjudicada por el Ministerio de Obras es la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por un monto de G. 8.691.651.340, que hasta el momento no está apareciendo por el departamento. Tras una entrevista mantenida con el profesional, el mismo mencionaba que para la próxima semana estaría movilizando sus maquinarias al Alto Paraguay.

De ser ciertas estas afirmaciones, y teniendo en cuenta la distancia, creemos que los trabajos de esta empresa podrían estar comenzando dentro de 10 días aproximadamente, dependiendo siempre de que no se produzcan lluvias. Los pobladores de esta región mantienen sus dudas en relación a esta empresa, debido a la demora en comenzar a trabajar.

Sucede que en años anteriores se produjeron situaciones donde empresas consideradas “amigas de las autoridades de turno del MOPC” fueron adjudicadas por montos millonarios para reparar los caminos y nunca aparecieron por la zona. Como una especie de blanqueo, procedían a subcontratar a empresas del Chaco, que con unas pocas máquinas realizaban algún tipo de maquillaje en los tramos ruteros.

Monto insuficiente

El monto de G. 16.500 millones, destinado por el MOPC para reparar los caminos del departamento, contempla la carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de 75 a 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación, así como la colocación de 300 metros de tubos para los sistemas de desagües.

Los trabajos se concentrarán en unos 300 kilómetros de caminos, pero no en su extensión total, sino solo en las zonas críticas, de acuerdo a las especificaciones. Actualmente, en el Alto Paraguay se tienen casi 600 kilómetros de caminos de tierra, y lamentablemente la reparación abarca solo un 50%. Ante esta situación, desde la Gobernación anuncian que se encargarán de los tramos que no sean atacados por estas empresas.

El gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, dijo que maquinarias de la institución estarán trabajando en los tramos que ya no correspondan a las empresas adjudicadas, y que estarán coordinando con los responsables del MOPC para ver las zonas que quedan fuera de estas reparaciones iniciales.

Inicialmente se creía que la empresa de Chávez Hausman, que no aparece por la región, estaría trabajando en el camino que conduce a Fuerte Olimpo y Bahía Negra; sin embargo, ayer el jefe de distrito del MOPC, ingeniero Humberto Argüello, aseguró que esta firma de vialidad trabajará en el camino que parte desde la ruta bioceánica hacia la comunidad de Puerto Casado.

Antecedentes

Entre los meses de abril y julio del 2025, el Alto Paraguay sufrió una de las peores inundaciones de caminos, situación que dejó aisladas a cientos de familias por más de 100 días. El sufrimiento de estas personas fue total al no poder utilizar los caminos; la ayuda estatal llegaba a cuentagotas a bordo de helicópteros.

Desde el MOPC se iniciaba el proceso de licitación para reparar los caminos apenas se retiraban las aguas. El 25 de agosto se daban a conocer los nombres de las empresas adjudicadas: Mawes S.A., de Wesly Wiebe, con un monto de G. 7.976.700.000, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, con G. 8.691.651.340. Sin embargo, no se podía realizar la firma de contrato porque no existía disponibilidad de fondos desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

Pasaron cinco meses para que por fin se realice este proceso y puedan iniciarse de forma parcial estas necesarias reparaciones por parte de la empresa menonita; no así la de Chávez Hausman, que aún no envía sus maquinarias al Alto Paraguay.