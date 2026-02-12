Desastrosa realidad del camino que va a Fuerte Olimpo

A lo largo del camino aparecen huellas profundas por el paso de los grandes camiones; por de pronto se encuentran secas, pero se complicarán apenas se produzcan los grandes aguaceros, que se están dando en la zona. Los conductores alegan que al no tener otra alternativa se arriesgan a transitar por el lugar a sabiendas de lo que significa destrozar sus vehículos, sobre todo en lo referente al sistema de tren delantero.

En condiciones normales, este tramo de 62 kilómetros para llegar a la localidad de Toro Pampa se realiza en menos de una hora; actualmente, y en el estado en que se encuentra, se necesitan casi tres horas para cubrir este trayecto, que es la única vía de salida de las personas desde la capital departamental hacia otras regiones del país.

El colectivo que cubre el trayecto desde esta comunidad hacia la capital del país tuvo que suspender sus viajes de manera temporal una vez más, a consecuencia de esta situación, a la espera de que se pueda mejorar el mencionado tramo rutero, significando esto una gran preocupación para los usuarios del transporte público, sobre todo en esta época del año, cuando varias personas retornan a sus comunidades luego de disfrutar de unas breves vacaciones.

Muchas personas, en especial los jóvenes y niños que deben volver a las aulas y que se encuentran fuera del departamento, deben utilizar este transporte para regresar a sus hogares, y atendiendo al estado en que se encuentra, y sobre todo si se producen lluvias, lamentablemente deberán buscar otra forma de poder llegar.

Atendiendo a que en las comunidades ribereñas solo llegan embarcaciones pequeñas de carga, que también son utilizadas por las personas al no tener otra opción, deberán optar por este medio de transporte, debido a que en el avión del Servicio de Transporte Aéreo Militar, que llega a algunas poblaciones de la zona, se torna bastante difícil conseguir pasaje, debido a la alta demanda de pasajeros y, por sobre todo, a la escasa capacidad.

<b>Tardanza en reparación</b>

Desde el MOPC, el jefe de distrito del departamento, ingeniero Humberto Arguello, dijo que este tramo del camino que conduce a Fuerte Olimpo será reparado por la empresa Chávez Hausman, una de las adjudicadas para estos trabajos; sin embargo, se desconoce cuándo podrían iniciarse las tareas, debido a que la mencionada firma de vialidad comenzó recién a trabajar en el camino que conduce a Puerto Casado.

Precisamente esta es la empresa que comenzó de manera tardía los trabajos, la semana pasada, después de casi un mes de haberse dado la orden de inicio de las tareas por parte del MOPC, y hasta el día de ayer solo se podía observar dos motoniveladoras pertenecientes a la firma que trabajan en el mencionado sector.

De hecho, los pobladores de forma constante están criticando el privilegio que se le da a esta empresa, adjudicada con casi G. 9.000 millones para reparar los caminos, debido a la tardanza en iniciar las reparaciones y, sobre todo, por la escasa maquinaria y personal que enviaron al departamento, muy diferente a la otra empresa, Mawes S.A., también beneficiada con la adjudicación y que hasta la fecha ya logró habilitar más de 20 kilómetros de excelente trabajo de reparación.

Empresas aventureras

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuellar, colorado cartista, dijo que la propia ministra Claudia Centurión está enterada de esta lamentable situación de trabajos lentos en la reparación de los caminos de la zona, sobre todo los de la empresa Chávez Hausman, que comenzó recién hace una semana y con apenas dos maquinarias.

“Nosotros necesitamos tener transitables los caminos durante todo el año, y así evitar quedar aislados como sucedió en el 2025, cuando por más de 100 días las personas quedaron atrapadas en sus comunidades, sin poder transitar debido a la inundación de los tramos ruteros”, sostuvo.

Mientras que la empresa Mawes S.A., empresa de la zona conocedora de la realidad, está trabajando de forma continuada día y noche, logrando habilitar más de 20 kilómetros de camino de manera perfecta; sin embargo, la otra empresa adjudicada recién comienza los trabajos y de una forma bastante lenta. Esto sucede cuando se les da los trabajos a este tipo de empresas que se aventuran a venir a estos lugares sin conocer la realidad del departamento”, dijo el edil.

En estos momentos el camino para llegar a Fuerte Olimpo está en caótica situación, y si no se repara a tiempo, con una lluvia superior a los 100 mm, todo el distrito de nuevo será afectado por el aislamiento, situación que ya no queremos que se repita, pues la gente sobrevive de una forma penosa cuando se da este tipo de desastres naturales, por la falta de trabajos de reparación de los caminos”, dijo finalmente Cuellar.