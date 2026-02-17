Alto Paraguay: empresa adjudicada por el MOPC subcontrata a otra firma vial para reparar caminos

La empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por un monto de G. 8.691.651.340 para reparar los caminos de tierra en el Alto Paraguay, procedió a subcontratar a una firma de vialidad de la zona, debido a la lentitud de la reparación, caracterizada por la escasez de maquinarias.

Lea más: Desastrosa realidad del camino que va a Fuerte Olimpo

La orden de inicio de estos trabajos era del 5 de enero; sin embargo, esta empresa comenzó las tareas a inicios de febrero, luego de casi un mes de retraso, y envió apenas dos motoniveladoras para trabajar en el camino que conduce a Puerto Casado, situación que irritó a los pobladores de la región, debido a la tardanza y lentitud en la reparación.

Anuncio

La semana pasada, el propio gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, anunciaba que desde este martes 17 estarían trabajando en la reparación del camino de 62 kilómetros que llega a la capital departamental maquinarias de la empresa menonita Mawes S.A., la otra firma vial adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para estas reparaciones, y que hasta la fecha ya logró habilitar más de 20 kilómetros de camino en perfectas condiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En tanto, el concejal departamental Leonardo Lezcano (PLRA) destacó este hecho como algo positivo, atendiendo la urgencia de que se pueda reparar este importantísimo tramo rutero. El edil anunciaba que Chávez Hausman estaba subcontratando a la empresa menonita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nos comunicamos con el responsable de la empresa Mawes S.A., Wesly Wiebe, quien efectivamente confirmó esta noticia, al tiempo de señalar que solo esperan la orden de inicio por parte de la empresa de Chávez Hausman, que realiza la subcontratación, para iniciar los trabajos de reparación.

En las primeras horas de la mañana de este martes, Wesly nos reconfirmaba este dato, al tiempo de señalar que aún no tienen la orden de inicio, y que esto se podría dar recién el día viernes. “Apenas tengamos esta confirmación, comenzaremos la tarea, ya que disponemos de una gran cantidad de maquinarias”, refirió, al tiempo de señalar que ojalá se dé antes de que se produzcan las lluvias.

<b>Cronología de hechos</b>

Entre los meses de abril a julio de 2025, todo el Alto Paraguay sufrió un largo aislamiento por la falta de caminos, que quedaron inundados tras las continuas lluvias; y, tras el retroceso de las aguas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizaba la licitación pública para la urgente reparación de estos tramos ruteros.

El 25 de agosto del año pasado, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se daba a conocer el resultado de este llamado, por el cual se adjudicó a las empresas del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por una cifra de G. 8.691.651.340 y a Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000, para realizar estas reparaciones.

Luego se tropezó con el inconveniente de la falta de dinero para el pago del anticipo a estas empresas, por lo que no podían comenzar los trabajos. Finalmente, desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se dio la orden de inicio de las tareas, fijada para el día 5 de enero. La empresa menonita comenzaba las reparaciones un día después; no así la de Chávez Hausman, que un mes después envió dos motoniveladoras a la zona.

Lea también: Alto Paraguay: piden demandar a empresa vial por no reparar caminos

Esta subcontratación se veía venir, ya que no es la primera vez que se da. En años anteriores se realizaba el mismo procedimiento, privilegiando a empresas que no son de la zona, es decir, que no tienen arraigo en el Chaco, por lo que estas procedían a subcontratar algunas máquinas, con lo que se hacían simples raspajes de los caminos.

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar, colorado cartista, criticaba el hecho de que desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se busque privilegiar a empresas amigas que se aventuran a venir a estos lugares sin conocer la realidad del departamento. “Nosotros necesitamos tener transitables los caminos durante todo el año, y así tratar de evitar los aislamientos”, mencionaba.

La propia ministra Claudia Centurión está enterada de la lamentable situación de trabajos lentos y, sobre todo, del pobre actuar de esta empresa, por lo que pedimos la presencia de fiscalizadores para constatar esta triste realidad que, una vez más, golpea a los pobladores de esta parte del Chaco, decía Cuellar.

MOPC

El jefe de distrito del MOPC del departamento, ingeniero Humberto Arguello, dijo que se está coordinando para que los trabajos tengan celeridad en puntos críticos, sobre todo en el tramo que conduce a Fuerte Olimpo. En este sentido, la empresa Chávez Hausman está coordinando con la otra empresa, Mawes S.A., para la subcontratación o alquiler de maquinarias, como lo habilita el pliego de bases.

El profesional sostuvo que la empresa Chávez Hausman está realizando trabajos con sus maquinarias en el camino que conduce a Puerto Casado, realizando limpieza de franjas laterales y la conformación de calzada en una distancia de 5,5 kilómetros, para luego realizar la carga de terraplén.