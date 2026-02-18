Alto Paraguay soporta semana de altas temperaturas y cortes de la energía proveída por ANDE

La queja generalizada de los usuarios de la ANDE se da debido a los permanentes cortes de energía. Solo en el día de ayer, en todo el distrito de Fuerte Olimpo, el servicio fue interrumpido en cinco ocasiones, inclusive en horas de la madrugada, y atendiendo las altas temperaturas que se registran, la situación se vuelve insostenible.

Sumado a los cortes de energía, también se producen las inestabilidades de voltaje, que quema electrodomésticos en los hogares de las familias, como ya se dio en más de una ocasión, dejando cuantiosas pérdidas económicas a los usuarios.

Subestación

Los usuarios de la ANDE esperan ansiosos que se destrabe el proceso burocrático y que permita la construcción de lo que será la primera subestación en todo el Alto Paraguay. Con esto se podrá mejorar el servicio de prestación de la energía eléctrica.

Al no existir ninguna subestación en la región, las líneas del tendido eléctrico recorren cientos de kilómetros, como la que llega a Bahía Negra, en una distancia de casi 350 kilómetros, y basta solo la caída de una rama de árbol o que choque algún ave de gran porte con los cables para que se produzcan los apagones.

El proceso de Licitación Pública Internacional de la Administración Nacional de Electricidad para adjudicar esta importante obra se encuentra paralizado por disposición de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, debido a que los precios presentados por las empresas superan hasta en un 130% el costo estimado, que es de G. 270.000 millones. Una de estas firmas ofertó G. 459.626 millones, 70% más caro que el precio estimado por la institución.

Altas temperaturas

A las 16:00 de ayer martes la sensación térmica fue de 45º en Fuerte Olimpo, precisamente en un momento en que se registraba uno de los cortes de la energía eléctrica, y conste que esta marca se registra bajo sombra, por lo que imaginamos que fácilmente se superan los 50º a pleno sol, escenario donde trabaja el personal de las estancias.

Ante esta situación, los dueños de las estancias trabajan con sus peones en horarios donde se sienta un poco menos el calor, como en las primeras horas de la mañana, por la tardecita e inclusive en horas de la noche en los corrales, para lo cual se procede a instalar sistemas lumínicos, la mayoría de ellos con paneles solares, atendiendo la precariedad del servicio de la ANDE.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia que las altas temperaturas continuarán durante toda la semana e inclusive para mañana jueves se podría dar el día más caluroso, por lo que se presume que fácilmente se estará superando esta marca de 45º de sensación térmica.

Las personas que trabajan en los establecimientos ganaderos mencionan que la ola de calor también afecta a los animales; así, por ejemplo, el ganado vacuno busca refugiarse en los lugares con vegetación, como los montes, sin que les importe tener que soportar las picaduras de insectos como los mosquitos, que abundan actualmente debido a los permanentes aguaceros que se registran en la zona.

Otro sitio preferido por estos animales, y también por los componentes de la fauna salvaje, son las aguadas, como los tajamares, aunque en varios establecimientos ganaderos estos sitios de acumulación de agua se construyen en lugares descampados donde no existe vegetación.