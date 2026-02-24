Pobladores de Carmelo Peralta denuncian pésimo servicio de la ANDE y anuncian manifestación

Los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad de esta localidad chaqueña emitieron un comunicado que lleva la firma de numerosas personas, en el cual manifiestan estar cansados del pésimo servicio que reciben de la ANDE, sobre todo atendiendo que la situación no mejora.

Lea más: ANDE: proceso para construir subestación en Alto Paraguay paralizado, mientras continúa el pésimo servicio.

Parte de la nota señala que se rechaza enérgicamente el mal servicio de la ANDE, atendiendo que, según la ley y las normativas vigentes, el consumidor tiene derecho a un suministro eléctrico de buena calidad, con infraestructuras eficientes y confiables, considerando que por ello se paga de manera mensual.

En este sentido, los pobladores instan a los responsables de la ANDE y al propio Gobierno central a asumir una mayor responsabilidad y realizar las inversiones necesarias para mejorar los servicios en beneficio de los usuarios del país.

Subestación

Los manifestantes desean conocer además la situación de la Licitación Pública Internacional para la construcción de lo que será la primera subestación en todo el Alto Paraguay, y que actualmente se encuentra paralizada, atendiendo que de esta obra depende la mejora del servicio para los usuarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo último que se conoce de esta licitación es que el proceso se encuentra paralizado, al punto de declararse desierto debido al sobrecosto presentado por las empresas que participaron del llamado, cuyos montos superaron hasta en un 130% el costo estimado de G. 270.000 millones.

La adjudicación a las empresas debía darse en el mes de noviembre de 2025, para que los trabajos pudieran iniciarse entre los meses de febrero y marzo de 2026. Con esta postergación, se desconoce cómo destrabar el proceso burocrático para que se construya esta importantísima obra, en busca de mejorar el sistema energético en el Alto Paraguay.

Manifestación

Saturnino Bogado, poblador de esta localidad, dijo que no se puede continuar de esta forma, ya que el servicio de energía que se recibe por parte de la Administración Nacional de Electricidad es realmente lamentable desde hace años y, en lugar de registrarse alguna mejoría, cada día es peor.

“Vivimos en una comunidad fronteriza donde existen importantes obras de progreso, como la ruta asfaltada y el puente de la Bioceánica, próximo a culminar, que dará funcionalidad al corredor bioceánico; sin embargo, contamos con un servicio de energía de pésima calidad. Ningún inversionista querrá venir a la zona", sostuvo.

Lea también: Alto Paraguay soporta semana de altas temperaturas y cortes de energía proveída por la ANDE

Comentó que así como a finales de 2025 se salió a las calles ahora de nuevo se saldrá. Señaló que la manifestación prevista para esta tarde, a partir de las 17:00, es para volver a reclamar que cesen los cortes y se mejoren los servicios. La convocatoria ciudadana será en un tramo de la nueva ruta bioceánica, frente al local de la Aduana.

El servicio deficiente que presta la Administración Nacional de Electricidad no se limita solo a esta localidad, sino que afecta a todo el departamento. Desde la semana pasada, cuando se produjo el apagón a nivel país, en esta región chaqueña se registran diariamente entre tres y cuatro cortes que duran varias horas.