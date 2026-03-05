Pobladores de Bahía Negra están al borde del aislamiento debido a la falta de reparación de caminos

Las últimas lluvias registradas en la zona complican la situación del camino para llegar a la comunidad de Bahía Negra. Existen varios tramos con acumulación de agua debido a la falta de reparación y, sobre todo, a la falta de colocación de sistemas de desagüe.

Basta tan solo que se produzca una lluvia que supere los 100 mm para que todo el distrito quede de nuevo aislado, tal como viene sucediendo de manera permanente. La del 2025 fue realmente crítica, pues los pobladores no podían salir de sus localidades por más de 100 días debido a la falta de caminos, lo que produjo numerosos inconvenientes a la hora de tratar de conseguir alimentos para las familias.

Empresa fantasma

Así lo denominan los pobladores de esta zona a la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por un monto cercano a los G. 9.000 millones para reparar los caminos del departamento. Sin embargo, la misma solo envió a la región unas pocas y obsoletas maquinarias, con las cuales realizan simples perfiladas en el camino que llega a Puerto Casado.

Precisamente, por no tener arraigo en el Alto Paraguay, esta empresa procedió a subcontratar a una firma de vialidad menonita para reparar el camino que llega a Fuerte Olimpo. Los moradores hablan de posibles negociados de parte del MOPC con esta empresa amiga, a costa del sufrimiento de todo un departamento.

La semana pasada nos comunicamos vía mensaje de WhatsApp con el ingeniero Chávez Hausman, a quien le consultamos sobre esta denuncia de los pobladores del Alto Paraguay. Alegó que “los equipos están llegando y se tienen dos tramos en paralelo, Casado y Fuerte Olimpo”, señalaba el profesional, al tiempo de mencionar que las lluvias ralentizaron los trabajos durante todo este primer mes.

Le consultamos además si este retraso no obedecería a la falta de pago por parte del MOPC. Chávez Hausman dijo que, por de pronto, aún no hay certificado de trabajo presentado para el pago, por lo que no saben cómo será el comportamiento del Ministerio al respecto, atendiendo la mora de hace meses que mantiene el MOPC con varias empresas de vialidad.

MOPC

El ingeniero Humberto Argüello, jefe de distrito Alto Paraguay del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dijo estar consciente sobre la actuación de la empresa Chávez Hausman, a quien ya se le volvió a reiterar la urgencia de incorporar más maquinarias en el departamento para asegurar las reparaciones.

Mencionó que ya estaba programado el inicio de los trabajos en el tramo Toro Pampa – María Auxiliadora, de unos 50 kilómetros, pero lastimosamente las lluvias que se produjeron están retrasando estas labores. Este camino conduce además hasta la localidad de Bahía Negra, otros 70 kilómetros, donde la situación es bastante preocupante.

Lo cierto y concreto es que el panorama de arreglo de caminos en el Alto Paraguay está más que complicado y solo trabaja una de las empresas adjudicadas por el MOPC, la de Mawes S.A., de Wesly Wiebe. La misma ya ha reparado de buena forma más de 30 kilómetros de camino en el tramo Toro Pampa y su unión con la ruta bioceánica. Además, fue subcontratada por Chávez Hausman para reparar el camino que llega a Fuerte Olimpo, donde actualmente están trabajando.

Alto Paraguay de luto

Derlis Silva, transportista y poblador de Bahía Negra, dijo que el Alto Paraguay se encuentra de luto, pues la inminencia de quedar aislados nuevamente, como sucedió en el 2025 y también en años anteriores, estaría ocasionando que todo el distrito quede sin caminos por tres meses. Esto, según manifestó, gracias a la empresa fantasma, pero por sobre todo a los gobernantes ineptos.

“El pueblo vive saqueado por las instituciones del Estado. Así, por ejemplo, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) nos vende una energía de quinta categoría, con constantes interrupciones del servicio, además de generar pérdidas económicas a los usuarios con la quema de sus electrodomésticos”, expresó.

Agregó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presenta “empresas fantasma”, simples negociados con firmas amigas, mimadas por el Gobierno, mientras que los gobernantes, sean estos intendentes, gobernadores o concejales, guardan silencio, poniendo de manifiesto que realmente el pueblo está de luto, concluyó el morador.