Huelga docente afectó programa de Hambre Cero en Alto Paraguay

En Fuerte Olimpo, la asistencia de los estudiantes a los comedores fue de apenas el 30%, según manifestó Arnaldo Herebia, director de la escuela Ramón Bejarano. El educador dijo desconocer qué hicieron con el sobrante de alimentos, ya que eso estaba a cargo de la empresa proveedora.

Al visitar dos locales escolares, pudimos constatar la presencia de unos pocos alumnos que estaban disfrutando del almuerzo, en tanto otro grupo llevaban recipientes para trasladar el alimento hasta sus hogares. Aun así, eran pocos los estudiantes que estaban aprovechando este beneficio estatal.

Al consultar con las cocineras qué se hacía con la gran cantidad de comida preparada, las mismas mencionaron que continuaban esperando la llegada de más alumnos para retirar los alimentos. Luego procedieron a entregar a las personas carenciadas de los alrededores, para evitar tirarlos a la basura.

Desde la fecha, y tras normalización las actividades académicas, se espera también reactivar el 100% de los alumnos que recibirán el almuerzo que se prepara en cada institución educativa. De acuerdo con el plantel de cocineras que se cuenta, la gran mayoría de las instituciones educativas dispone de cocinas comedor.

Son solo cinco escuelas del departamento las que no cuentan con este tipo de infraestructura, y se espera que para este año se pueda completar en su totalidad este beneficio, atendiendo a que en varias de estas instituciones actualmente se encuentran en plena construcción las obras de cocina comedor.

En este departamento chaqueño, el almuerzo escolar está a cargo de la Gobernación, institución que adjudicó por un monto superior a los G. 46.000 millones, hasta el 2027, a la empresa Altair S.A.

Reactivación de clases

Desde hoy todas las instituciones educativas del departamento reactivaron sus actividades normales, tras dos días de paro en que el acatamiento fue del 100% por parte de los educadores.

Los docentes, sin embargo, adelantaron que podrían volver a manifestarse la próxima semana, cuando los diputados traten la reforma de la caja fiscal.