Alto Paraguay: buscan implementar clausuras en días de lluvia para proteger caminos

Es bien sabido que existe una enorme importancia de contar con caminos seguros en Alto Paraguay, donde la red vial es de tierra y con la primera lluvia de importancia se convierten en lodazales. Por ello, los pobladores piden a las autoridades departamentales que se vuelva a implementar el sistema de barreras o clausuras durante los días de lluvia, conscientes de lo difícil y costoso que resulta realizar las reparaciones.

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En 2025, la gran mayoría de las comunidades del departamento quedaron aisladas debido a las intensas lluvias, pero sobre todo por la falta de mantenimiento de los caminos. El encierro forzado de los pobladores duró más de 100 días, y la situación social fue realmente desesperante, especialmente a la hora de conseguir alimentos o trasladar a los enfermos hacia los centros hospitalarios.

Tras varias denuncias y reclamos, se logró que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicara a empresas las reparaciones de varios tramos. Sin embargo, estos trabajos se ven amenazados debido a la falta de conciencia de algunos conductores, quienes no respetan el cierre de los portones en los días de lluvia, sobre todo porque no existe personal encargado de esta tarea.

Hasta hace unos años, cuando funcionaba la Asociación de Caminos, las barreras estaban a cargo de su personal. Sin embargo, el grupo desapareció tras presiones de pobladores que cuestionaban el cobro excesivo del peaje.

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Actualmente, algunos agentes policiales, cuyos puestos se encuentran cerca de los portones, cumplen ocasionalmente la función de controlar para evitar la circulación vehicular.

No obstante, en varias ocasiones los mismos agentes no pueden asumir este rol social, debido a que deben priorizar sus obligaciones policiales, como acudir a los lugares donde se los requiere. En consecuencia, nadie se encarga de las barreras cuando se registran lluvias.

Solicitan contratación de portoneros

La Junta Departamental de Alto Paraguay, mediante nota, solicitó al gobernador la contratación de personal que pueda cumplir el rol de portoneros, encargados de realizar el cierre de barreras en los días de lluvia, así como existía anteriormente, específicamente en los puestos Bioceánica, Toro Pampa, María Auxiliadora y Bahía Negra.

Los concejales argumentaron la enorme importancia de salvaguardar la red vial para asegurar el tránsito normal de los vehículos, como del transporte público de pasajeros, los camiones que hacen llegar las mercaderías a las comunidades y, por supuesto, transportadores de animales vacunos hacia los centros frigoríficos.

El presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar (ANR), señaló que, al no contar con caminos de todo tiempo, la destrucción de los tramos ruteros se convierte en un problema grave, muchas veces provocado por la propia inconsciencia de las personas que no respetan las restricciones durante las lluvias.

Aclaró que, en caso de emergencias —como el traslado de enfermos—, los portones no deben cerrarse, ya que se debe garantizar el paso de las ambulancias para trasladar a los pacientes hasta los hospitales. Sin embargo, en otras situaciones se puede esperar a que el clima mejore, ya que con algunas horas de sol el camino suele secarse rápidamente.

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El gobernador, Arturo Méndez (ANR-HC), había prometido el año pasado que la institución se encargaría de contratar a este personal. Pero, en un momento clave, no cumplió, al punto de que ya se observan tramos nuevamente deteriorados, incluso en sectores que habían sido reparados, debido a la falta de implementación del cierre de portones.

Empresas adjudicadas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó, el 25 de agosto de 2025, a las empresas Mawes SA, de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000, y al ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por G. 8.691.651.340, para reparar varios tramos de los caminos de tierra en Alto Paraguay.

Tras numerosas dificultades relacionadas con la falta de disponibilidad financiera por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que puedan comenzar las reparaciones, finalmente se logró conseguir el dinero y se fijó como fecha de inicio de los trabajos el 5 de enero.

El 6 de enero comenzaron las tareas la empresa menonita Mawes SA, que tiene arraigo en la zona, y en poco tiempo pudo enviar varias maquinarias para el arranque de los trabajos. Lamentablemente, esto no sucedía con la empresa Chávez Hausman, pues al no ser de la zona, lógicamente era todo un inconveniente enviar las máquinas a más de 800 kilómetros.

Tras varias denuncias de los pobladores, quienes ya catalogan a Chávez Hausman como una empresa fantasma amiga del MOPC, finalmente, en los primeros días de febrero, envió inicialmente dos máquinas a la zona. Luego sumó otra, con la cual realizó perfilados en el camino que llega a Puerto Casado, con lento avance.

Precisamente, debido a la lentitud de las tareas y las incesantes críticas, Chávez Hausman subcontrató a la empresa menonita Mawes SA para realizar la reparación del camino que une a Fuerte Olimpo con Toro Pampa.

Reparaciones están en marcha

El camino que conecta la ruta Bioceánica con Fuerte Olimpo, de aproximadamente 140 kilómetros, se encuentra en gran parte reparado por la empresa Mawes SA. El tramo hasta Toro Pampa, de unos 75 kilómetros, corresponde a los trabajos ejecutados por esta contratista.

En tanto, los 65 kilómetros restantes hasta la capital departamental estaban a cargo de la empresa Chávez Hausman, que, por falta de maquinaria, subcontrató a la firma menonita Mawes SA.

En consecuencia, los 140 kilómetros están siendo intervenidos con trabajos de calidad por esta empresa con arraigo en la zona, que además conoce los puntos críticos donde se requieren reparaciones. Actualmente ya se observan varios kilómetros rehabilitados mediante levantamiento de terraplenes y trabajos de cuneteado.

No obstante, si no se implementa el cierre de portones durante los días de lluvia, estos trabajos podrían perderse rápidamente. El tránsito de vehículos en caminos mojados termina destruyendo los tramos reparados, lo que hace inútil el esfuerzo realizado y obliga posteriormente a buscar nuevo financiamiento para otras reparaciones.