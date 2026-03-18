Piden al MOPC verificar incumplimiento de contrato de empresa adjudicada para reparar caminos en Alto Paraguay

Tras la sesión ordinaria de los concejales, se decidió remitir una nota a la titular del MOPC, en la que se pide generar los mecanismos de acción correspondientes a fin de verificar el supuesto incumplimiento de contrato de la empresa vial del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por un monto de G. 8.691.000.000 para reparar caminos en este departamento chaqueño.

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Los ediles alegan que el pasado 5 de enero se dio la orden de inicio de trabajos por parte del MOPC para estas necesarias reparaciones; sin embargo, esta empresa recién comenzó las tareas a inicios de febrero, a más de un mes de haberse ordenado el comienzo de estos arreglos.

Además, los concejales alegan que la firma envió solo dos maquinarias, con las cuales están realizando trabajos de perfilado y limpieza de laterales del camino en el tramo Km 83 – Puerto Casado, y nada de levantamiento de terraplén ni cuneteadas, tal como lo especifica el contrato, por lo que nuevamente se expone a los pobladores a sufrir eventuales aislamientos.

Finalmente, se exige a la ministra que de comprobarse la evidencia de incumplimiento de contrato por parte de la mencionada empresa, se proceda según el procedimiento jurídico de acuerdo con lo que dispone la Ley de Contrataciones Públicas, a fin de encontrar una rápida solución y así reparar los caminos, pues varias comunidades dependen de estas tareas para evitar nuevos y forzados aislamientos.

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Empresas adjudicadas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó el pasado 25 de agosto a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000, y al ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por G. 8.691.651.340, para reparar varios tramos de los caminos de tierra en Alto Paraguay.

Tras numerosas dificultades relacionadas con la falta de disponibilidad financiera por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para que puedan comenzar las reparaciones, finalmente se logró conseguir el dinero y se fijó como fecha de inicio de los trabajos el 5 de enero.

El día 6 comenzaba las tareas la empresa menonita Mawes S.A., que tiene arraigo en la zona, y en poco tiempo pudo enviar varias maquinarias para el arranque de los trabajos. Lamentablemente, esto no sucedía con la empresa Chávez Hausman, pues al no ser de la zona, lógicamente era todo un inconveniente enviar las máquinas a más de 800 kilómetros.

Tras varias denuncias de los pobladores, quienes ya consideraban a Chávez Hausman como una empresa fantasma amiga del MOPC, finalmente en los primeros días de febrero logró enviar inicialmente dos maquinarias, y luego se le sumó otra, con la cual desde entonces, y con escaso avance de trabajo, realiza perfilados en el camino que llega a Puerto Casado.

Precisamente, debido a la lentitud de las tareas, Chávez Hausman procede a subcontratar a la empresa menonita Mawes S.A. para realizar la reparación del camino que une a Fuerte Olimpo con Toro Pampa, donde actualmente se encuentran trabajando.

Trabajos necesarios

Los trabajos que se deben realizar en los caminos de tierra de este departamento son levantamientos de terraplén en los lugares considerados críticos y la colocación de suficientes sistemas de desagüe, es decir, tubos alcantarillados, para permitir la circulación de las aguas y evitar eventuales inundaciones, como se dio en 2025 y significó un aislamiento de más de 100 días.

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Parte de las especificaciones de estas adjudicaciones señala que las empresas deberán realizar la carga de 50.000 a 100.000 metros cúbicos de tierra y el procesamiento de terraplén, además de 75 a 150 kilómetros de limpiezas laterales, cuneteados y perfilación, así como la colocación de 300 metros de tubos para los sistemas de desagüe.

Lamentablemente, desde el MOPC se ocultan los tramos que deben ser trabajados por cada empresa adjudicada, como una especie de blindaje para la empresa amiga. Así, por ejemplo, hasta la fecha no se trabaja en el camino que conduce a Bahía Negra, donde con cada lluvia los pobladores quedan temporalmente aislados.

Se teme, además, que con la subcontratación de empresas, tal como lo realiza Chávez Hausman, los trabajos de reparación se reduzcan en un gran porcentaje, sobre todo en lo relacionado a la carga de terraplén en las zonas críticas. Esto, debido a la falta de una fiscalización correcta, lo cual sería catastrófico para los pobladores del departamento, pues quedarían de nuevo expuestos a sufrir aislamiento.