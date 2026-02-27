Escaso avance en la reparación de caminos en Alto Paraguay por parte de la empresa amiga del MOPC

La situación actual de los caminos de tierra en el Alto Paraguay vuelve a ser preocupante. Esto se debe al lento avance de los trabajos de reparación por parte de una de las dos empresas adjudicadas por monto millonario por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para intervenir estos tramos. Los pobladores hablan de posibles negociados, al calificar a esta empresa como “amiga del MOPC”.

Las personas deben pasar odiseas al transitar por estos precarios caminos. La semana pasada, un colectivo con pasajeros que se dirigían desde Bahía Negra hacia la capital del país quedó empantanado por más de 24 horas sin poder avanzar, llegando finalmente a destino tras una odisea de más de 48 horas de viaje.

Lea más: Alto Paraguay: piden demandar a empresa vial por no reparar caminos

La misma situación pasaron los jugadores de fútbol del club Capitán Pintura de Bahía Negra, quienes, tras disputar un encuentro por la Copa Paraguay en la localidad de Fuerte Olimpo, al regresar a su comunidad, vieron cómo el vehículo que los transportaba quedó en varias ocasiones atrapado en el barro, teniendo que bajar los propios atletas para empujar el transporte y avanzar.

Este tipo de lamentables situaciones se da prácticamente de manera permanente y se agrava con cada aguacero que se produce, ya que no hace falta una gran lluvia para que comiencen los inconvenientes. Lo penoso es que no existen soluciones a corto plazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la mañana de este viernes, otra unidad del transporte público proveniente de Asunción con destino a Bahía Negra, que transportaba a varios pasajeros, quedó varada al costado del camino por varias horas, hasta que pudo ser auxiliada para continuar viaje.

Adjudicaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó el pasado 25 de agosto de 2025 a la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman por un monto de G. 8.691.651.340 y a Mawes S.A., de Wesly Wiebe, por G. 7.976.700.000, para reparar los caminos en esta región chaqueña, luego de las inundaciones que sufrieron numerosas comunidades.

Desde el inicio se tropezó con inconvenientes, como el hecho de que las empresas no podían comenzar las tareas debido a que el MOPC no disponía de dinero para pagar el anticipo, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas no autorizaba la disponibilidad financiera.

El 5 de enero de 2026 se dio la orden de inicio de los trabajos para estas empresas, luego de que se consiguiera la liberación de rubros por parte del MEF. Sin embargo, la empresa Mawes S.A. fue la única que comenzó a tiempo las tareas; no así la firma del ingeniero Chávez Hausman, que se llamó a silencio por varios días.

Recién a inicios de febrero, a más de un mes de la orden de inicio, la empresa Chávez Hausman comenzó las tareas de forma bastante lenta, pues envió primeramente apenas dos maquinarias para trabajar en el camino que conduce a Puerto Casado. Los pobladores denunciaban que las máquinas eran obsoletas y que poco o nada se podría hacer con las mismas.

En tanto, ante el escaso accionar de esta empresa, en la otra vereda la firma Mawes S.A., con arraigo en la zona, ya lograba reparar más de 20 kilómetros de caminos en perfectas condiciones; actualmente esto ya llega a los 30 kilómetros, atacando los lugares más críticos con levantes y compactación de terraplén, a fin de evitar que las aguas de lluvia queden en el camino.

Esta empresa menonita fue además subcontratada por la firma de Chávez Hausman para reparar el camino que llega a Fuerte Olimpo y que, según el contrato, le correspondía realizar. Sin embargo, debido a la falta de maquinarias, procedió a efectuar esta subcontratación, permitida en el pliego de bases.

<b>Reclamos</b>

Derlis Silva, transportista de la zona de Bahía Negra y uno de los principales cuestionadores del negociado que según él se da en estas contrataciones, considera a la empresa de Chávez Hausman como “fantasma”. “¿Cómo es que se puede adjudicar a una firma que no posee maquinarias, o al menos no las envía al Alto Paraguay?”, cuestionó.

Agregó es difícil comprender que con dos o tres viejas y obsoletas máquinas se pretenda reparar los tramos ruteros de la zona. “La firma fue adjudicada por casi G. 9.000 millones y no posee arraigo en esta región del Chaco; entonces, fácilmente se puede deducir que es todo un negociado. Se juega con la plata del pueblo que debería servir para que se reparen de verdad los caminos y nosotros podamos también vivir un poco mejor”, dijo.

Lea también: Alto Paraguay: empresa adjudicada por el MOPC subcontrata a otra firma vial para reparar caminos

Lo peor de todo, según este morador, es que existiría complicidad con las mismas autoridades de la zona, pues el silencio o nulo actuar para denunciar estas irregularidades así lo denotarían. “No sabemos en quién confiar, nos quedamos sin respuesta alguna, y el tener caminos seguros en el departamento no es algo de confort, sino que se trata de una cuestión que puede salvar vidas”, dijo finalmente.

Los pobladores en general están cansados de recibir solo promesas de parte de las autoridades, ya que prácticamente la reparación del camino actualmente la realiza la empresa menonita Mawes, sin que se tomen medidas contra la otra firma por incumplimiento de su responsabilidad.

Intentamos conocer la versión de los responsables de esta empresa sobre las denuncias realizadas por los moradores respecto al escaso avance de los trabajos. Para ello enviamos un mensaje vía WhatsApp al ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, pero no recibimos respuesta alguna.