JEM decide enjuiciar a fiscal y magistrados, quienes dejaron impune incendio en Chovoreca

Los magistrados enjuiciados por el JEM son el juez de primera instancia de Bahía Negra, Manuel Lezcano Godoy; los camaristas del Tribunal de Apelación Multifuero del Alto Paraguay: Elio Ovelar, Mirian Jiménez y María Gloria Torres; y el agente fiscal de Fuerte Olimpo, Gabriel Rolón Cantero. En tanto que se decidió archivar la investigación preliminar contra el fiscal Nelson Colmán.

Antecedentes

El juez penal de garantías Manuel Lezcano Godoy, de Bahía Negra, mediante el A.I. del 27 de abril de 2025, resolvió desestimar el requerimiento de sobreseimiento provisional formulado por el Ministerio Público, hacer lugar al incidente de la defensa técnica en la audiencia preliminar y, en consecuencia, sobreseer definitivamente al único procesado, el ganadero Hugo Miguel Zelada.

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En tanto, los magistrados Elio Ovelar, Mirian Jiménez y María Gloria Torres, del Tribunal de Apelación Multifuero de Alto Paraguay, tienen atribuido el A.I. N.º 37 del 4 de setiembre del 2025, que confirmó el sobreseimiento definitivo, subrogándose funciones del colegiado al dar sentencia, valorar elementos probatorios y cerrar de manera anticipada la causa.

Respecto al fiscal Gabriel Rolón, el mal desempeño funcional y la negligencia se atribuyeron a la imposición de un recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 37 de manera extemporánea.

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Indicios de mal desempeño

Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados determinaron que los hoy enjuiciados demostraron indicios de mal desempeño funcional, como el incumplimiento de forma grave o reiterada de las obligaciones y garantías previstas en la Constitución Nacional, Códigos Procesales y otras leyes referidas al ejercicio de sus funciones.

Además, se constata que los mismos mostraron manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes en juicio, exceptuando a los defensores públicos en lo referente a la parcialidad, en relación con el colosal incendio de casi 200.000 hectáreas en la reserva forestal y área protegida del cerro Chovoreca, alega la resolución del JEM.

Los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados alegan que estas irregularidades, como indicios de mal desempeño de los investigados. Los cuatro magistrados y el agente fiscal fueron la razón de que la investigación de estos incendios quede impune en su totalidad.

También se decidió en esta reunión del JEM archivar la causa referente al otro agente fiscal investigado, Nelson Colmán, por no reunirse la cantidad de votos exigida, y por mayoría de votos solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el cargo del fiscal Gabriel Rolón.

Finalmente, se designó a la abogada Carmela Ramírez como fiscal acusadora, quien llevará adelante este juicio contra los cuatro magistrados y el agente fiscal por mal desempeño en sus funciones, según resolución del JEM.

Hechos

En agosto del 2024, grandes incendios forestales se produjeron en el Alto Paraguay, favorecidos por la dura temporada de sequía asociada a la falta de lluvias. La zona norte del departamento fue la más castigada, donde el fuego se encargó de consumir más de 200 mil hectáreas de bosques y campos ganaderos.

Una de las franjas afectadas fue la reserva natural del cerro Chovoreca. Numerosas personas, entre bomberos voluntarios, militares y personal de estancias, trabajaron arduamente por varios meses para evitar un daño mayor. Inclusive se tuvo la colaboración del gobierno uruguayo, que envió un enorme avión hídrico al Chaco para sumarse a la tarea de apagar los incendios.

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Cuando por fin se pudo detener el avance del fuego con estos trabajos y la llegada de las grandes lluvias, desde el Instituto Forestal Nacional se detectaron las áreas de este enorme desastre natural. Esta institución procedió a formular una denuncia formal ante el Ministerio Público, en busca de castigar a los culpables. Inclusive, el propio presidente Santiago Peña pedía castigo ejemplar a quienes pudieron iniciar el fuego.

El Infona, al presentar la denuncia, acercó a la Fiscalía la zona donde presumiblemente se pudo haber iniciado el fuego, gracias a fotografías satelitales, en busca de ayudar la investigación, por lo cual el Ministerio Público procedió a imputar al ganadero Hugo Miguel Zelada, como dueño de la estancia donde se originó este desastre natural.

Luego, con el paso del tiempo, la investigación se desvirtuó, atendiendo a que el juez de Bahía Negra procedió a sobreseer definitivamente al único procesado, situación avalada por los demás magistrados, mientras que el fiscal solicitó la casación, pero de manera tardía, como menciona el JEM.