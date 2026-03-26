Liberan a autor confeso del homicidio de un peón de estancia en el Chaco

El lamentable suceso se registró en la estancia Don José Agroganadera SA, ubicada a unos 60 kilómetros del casco urbano de Bahía Negra. En dicho lugar, específicamente en el retiro Monte Lindo, un grupo de personas que se dedican a la limpieza de campo y colocación de alambradas estaba compartiendo una ronda de tragos cuando se produjo la tragedia.

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Según el relato policial, en la noche del 15 de marzo, la víctima fatal, identificada como Carlos Luis Rojas (38), se encontraba en compañía de sus demás compañeros de trabajo —Richar Caballero, Pedro Molinas y Fulgencio Arce— en una rondas de tragos, como habitualmente lo solían realizar en horas de la noche.

Ya en horas de la madrugada, y bien subido de tono, la víctima fatal habría comenzado a generar roces y discusiones con sus compañeros, según lo mencionó el fiscal de la causa, Luis Coronel. Por ello, una de estas personas, para evitar mayores inconvenientes, decidió retirarse para dormir en el rancho improvisado que tenían como campamento.

En el lugar quedaron solo tres personas. En tanto, siempre siguiendo el relato del agente fiscal, la víctima comenzó a amenazar a sus dos compañeros que aún estaban presentes, hasta que, en un momento dado, extrajo un machetillo con el que intentó agredir a Richar Rojas (35), quien, al defenderse, procedió a quitarle el arma blanca, con la cual le produjo una herida cortante en el cuello y acabó con la vida de Rojas.

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Finalmente, el caso fue comunicado a la Comisaría de Bahía Negra, cuyos agentes, a pesar de la distancia y las pésimas condiciones del camino, pudieron constituirse en el lugar. Encontraron el cuerpo tendido del fallecido y, a su costado, el machetillo utilizado para acabar con la vida del peón.

En tanto, desde Fuerte Olimpo, a bordo de una avioneta, llegaron a la mencionada estancia el fiscal de la causa, acompañado de la forense Erma Abreu. Tras inspeccionar el cuerpo de la víctima, diagnosticó como causa de muerte shock hipovolémico por lesión, provocado por una herida cortante profunda en la región lateral derecha del cuello, que comprometió todo el paquete vascular de esa zona.

Autor confeso

Tras las primeras investigaciones del hecho de homicidio y la declaración de todas las personas involucradas, se confirmó que Richar Rojas confesó la autoría del crimen. El informe oficial indica que alegó que actuó en defensa propia, pues era su vida o la de su atacante.

Según el fiscal, el hombre fallecido era una persona bastante conflictiva y, además, poseía antecedentes por varios hechos delictivos.

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Argumento de la fiscalía

El representante del Ministerio Público procedió a imputar al autor confeso por homicidio doloso atenuado, con pena privativa de libertad de hasta cinco años de penitenciaría, y se allanó al pedido de libertad ambulatoria de la defensa, atendiendo que el acusado no posee antecedentes y que, además, los años de pena privativa de libertad son mínimos.

El juez de primera instancia de Bahía Negra, Manuel Lezcano, procedió a imponer la libertad ambulatoria del acusado, con la imposición de una serie de medidas que deberá cumplir.