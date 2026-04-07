Logran rehabilitar camino que une a comunidades de Pinasco y Casado en medio de precariedad

“Nos sentimos huérfanos por parte de las autoridades del Gobierno central, como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para el arreglo de los caminos en nuestra zona”, dijo el intendente de Puerto Pinasco, Dr. Ramón Recalde, ya que nunca nos ayudó, así como la propia Gobernación de Presidente Hayes.

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Este camino que une a los distritos de Puerto Pinasco y Puerto Casado permite además la unión de los departamentos de Alto Paraguay y Presidente Hayes. Refirió que tiene una extensión de 40 kilómetros y que, en una ocasión, la Gobernación de Alto Paraguay envió dos maquinarias de apoyo para la colocación de tubos de desagüe, “pero siempre somos nosotros los que mantenemos transitable los tramos, a pesar del escaso presupuesto que poseemos”, relató el jefe comunal.

Lastimosamente, para la Gobernación de Presidente Hayes, “parece que no existimos, pues nunca nos apoyaron, y peor aún las autoridades del MOPC, donde recurrimos en varias ocasiones, atendiendo la enorme importancia de contar con caminos seguros en el distrito”, sostuvo.

Equipo vial

El problema de los desastrosos caminos del distrito siempre fue un verdadero dolor de cabeza, y peor aún la falta de respuesta de las autoridades del Gobierno central, “por lo que comprendimos que si nosotros no solucionamos nuestros problemas, nadie nos hará caso”, dijo el joven médico oriundo de Fuerte Olimpo y que actualmente está completando su segundo periodo como intendente de Pinasco.

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La Comuna tiene un presupuesto anual de aproximadamente G. 4.500 millones, de los cuales solo el 69% corresponde a la Municipalidad; el resto, unos G. 1.300 millones, se distribuye en un 15% para la Gobernación, otro 15% para el MEF y un 1% destinado a la Dirección de Catastro; es decir, muy poco lo que queda para el municipio.

Sin embargo, un monto aproximado de G. 3.500 millones es lo que la Municipalidad recibe en concepto de royalties y Fonaes. En base a ese dinero se compra maquinarias cada año, lo que permite tener un excelente equipo vial de tractores, que se utiliza para el mantenimiento de los 300 kilómetros de caminos del distrito, dijo el intendente.

Actualmente la Municipalidad cuenta una motoniveladora, una pala cargadora, una retroexcavadora, un tractor con rastra y dos camiones volquetes, “y hacemos todo lo imposible para cubrir la alta demanda de combustibles, de modo a que las maquinarias puedan trabajar de manera permanente”, mencionó Recalde.

Firma de convenio

La rehabilitación del camino que a Puerto Casado fue posible gracias a la colocación de tubos y el levantamiento de terraplén en los lugares críticos. Este es un camino que mantenemos transitable tras un convenio firmado con la Administración Nacional de Electricidad hace más de cuatro años.

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La Municipalidad se hacía cargo de mantener transitable el camino, en tanto la ANDE tenía que cambiar las obsoletas columnas que se encuentran al costado del camino y que conducen el tendido eléctrico a poblaciones del distrito; sin embargo, recién ahora parece que se podrán reemplazar dichas estructuras.

La comunidad de Puerto Pinasco está asentada a orillas del río Paraguay, distante a unos 500 kilómetros de la capital del país. Es conocida también como la “Cuna de la Amistad”, puesto que en dicho lugar el Dr. Artemio Ramón Bracho instauró en 1958 la Cruzada Mundial de la Amistad, para luego la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) designara oficialmente el 30 de julio como Día Internacional de la Amistad.