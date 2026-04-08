Buscan desacreditar denuncia: dicen que ambulancia estaba operativa en el Chaco

El Dr. Ariel Acuña, director de esta región sanitaria del Chaco, dijo que tras la denuncia de falta de operatividad de la ambulancia en el puesto sanitario de Toro Pampa, por la supuesta falta de combustible y chofer, procedió a realizar una investigación con el personal de blanco de dicha comunidad, para determinar qué ocurrió y, sobre todo, evitar que se repita este tipo de hechos, en caso de que hubiese acontecido.

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“Lo que pude recabar es que, efectivamente, en la noche del sábado acudió para consulta un lactante de 4 meses, en compañía de sus padres, provenientes de una estancia de la zona”, indicó. Según informe, la criatura fue inspeccionada por una licenciada y la médica de guardia, quienes constataron que se trataba de un problema abdominal, por lo que fue tratada y luego volvió a su hogar.

Según los antecedentes, el domingo, en horas de la mañana, de nuevo la bebé fue traído por sus padres al puesto de salud, debido a que presentaba fiebre. Nuevamente es tratada por la misma médica, quien aconsejó derivar a la pequeña hasta el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, para que le practiquen estudios de rigor, para determinar con mayor precisión su estado de salud.

A partir de entonces, de acuerdo a Acuña, se activó el sistema de evacuación, consistente en preparar la ambulancia para el traslado, atendiendo que el hospital cabecera queda a unos 62 kilómetros de este puesto de salud. “La ambulancia contaba con combustible en buena cantidad; eso inclusive pudimos constatar con cámaras de la estación de servicios, donde se realizó la recarga”, dijo el galeno.

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En relación al tema del chofer, si bien es cierto que no se cuenta con un personal contratado para este efecto, “tenemos una persona de esta USF encargada de la misma y, en caso de que el mismo no pueda, ya que es un enfermero, se tiene otro personal de la Gobernación gracias a un convenio firmado con dicha institución, relató el director regional.

Al implementarse el sistema de evacuación, se procedió a buscar a uno de estos choferes para llevar a la paciente, hecho que se logró casi de forma inmediata, atendiendo que la comunidad es pequeña y solo dista unas pocas cuadras la vivienda del personal con la del puesto de salud; “sin embargo, los padres de la criatura no quisieron aguardar y decidieron llevarla en su propio medio hasta Fuerte Olimpo”, aseguró el médico.

No había combustible ni chofer

Los familiares de la criatura evacuada volvieron a ratificarse en la denuncia inicial que realizaron, al sostener que tuvieron que llevar a la pequeña hasta el Hospital Regional en vehículo particular, debido a que no se contaba ni con combustible ni con el chofer de la ambulancia.

José Quintana, padre de la lactante, dijo que vivieron una verdadera odisea para que su pequeña reciba atención médica. “El sábado, en horas de la noche, llegamos hasta el puesto sanitario en Toro Pampa; todo estaba cerrado y, tras insistencia, por fin pudimos ser atendidos. Luego regresamos a la estancia donde trabajo y vivo con mi familia”, relató.

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Como el cuadro de la pequeña no mejoraba, hacía mucha fiebre, fue llevada el domingo, “donde el personal de blanco que nos atendió, tras una breve inspección, dijo que teníamos que ir hasta Fuerte Olimpo para que se le practiquen otro tipo de estudios en el hospital”.

Comentó que esperaron largo tiempo para el traslado y luego se enteraron de que supuestamente la ambulancia no tenía combustible ni chofer, “por lo que conseguimos un vehículo particular para llegar hasta el hospital de referencia”, dijo finalmente.

José, en compañía de su esposa e hija, vive y trabaja en una estancia, distante a más de 40 kilómetros de Toro Pampa y a 100 kilómetros de la capital departamental, por lo que, entre ir y venir en los dos días, tuvieron que recorrer casi 300 kilómetros a bordo de un vehículo particular.