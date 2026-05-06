Esfuerzo de pobladores, con ayuda del MOPC, permite desagotar camino en Alto Paraguay

Tras el éxito de ayer en la tarea de desagotar unos 10 kilómetros del camino inundado, en la mañana de este miércoles, bien temprano, nuevamente los voluntarios conocidos con el nombre de “Metiches” están trabajando en otros tramos por desagotar, para apurar la rehabilitación de esta principal vía de comunicación.

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Don Amalio Valdez, quien encabeza el grupo de voluntarios, destacó que el buen tiempo colaboró para desagotar varios tramos del camino inundado para permitir luego el ingreso de maquinaria del MOPC y así dejar habilitadas estas partes que permitirán salir hacia otras regiones del país.

En los lugares más críticos, donde aún se percibe que hay mucha agua, la retroexcavadora del MOPC procede a formar barreras de tierra a los costados para permitir el desagote, logrando en pocas horas dejar prácticamente seco el lugar, y luego la motoniveladora procede a realizar algunas mejoras.

Si bien estos trabajos son solo de urgencias, posteriormente se deberán realizar los levantamientos de terraplén y la colocación de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe; pero, por de pronto, de no producirse más lluvias, ayudará a rehabilitar este importante tramo y permitirá así que los pobladores de Fuerte Olimpo y Bahía Negra salgan del aislamiento.

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Valdez dijo que se puede percibir que ya no existen cortes profundos en el camino, solo algunos tramos con agua, y que de continuar este clima sin lluvias, probablemente para la tarde del jueves ya se pueda habilitar el camino, aunque sea para vehículos livianos, atendiendo la urgencia de poder transitar.

Por de pronto, solo restan menos de 10 kilómetros de tramos a ser desagotados para llegar hasta la zona de Búfalo. Desde allí hasta la ruta bioceánica, el camino se encuentra en buenas condiciones. Esta vía de 75 kilómetros entre la ruta bioceánica y Toro Pampa es la principal entrada y salida de los pobladores hacia el resto del país.

Por último, don Amalio reconoció el esfuerzo que realizan las personas que trabajan con él, ya que todos se movilizan por el solo deseo de contar con el camino; nadie percibe salario alguno, y lo que reciben como aporte de algunos amigos es destinado a la compra de combustible para las motobombas y la adquisición de alimentos.

“Si no nos movíamos, estaríamos esperando que el camino se seque de forma natural, y eso llevaría mucho tiempo; por lo que realmente es importante, en este tipo de situaciones, el esfuerzo solidario de la ciudadanía, sin esperar el actuar de las autoridades, pues sabemos en la realidad la forma en que ellos se mueven”, expresó el trabajador.

Empresas adjudicadas

Los pobladores desean saber qué pasó con las empresas Mawes S.A. y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicadas por G. 8.000 y 9.000 millones, respectivamente, para la reparación de los caminos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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De hecho, la única empresa que realmente comenzó a trabajar y reparó varios kilómetros es Mawes S.A.; la otra, a la cual los moradores califican como una “empresa fantasma”, solo envió dos precarias y obsoletas máquinas, con las cuales realizó perfilados en el camino que conduce a Puerto Casado.

Las reparaciones comenzaron a inicios de enero y, hasta la fecha, no lograron colocar un solo centímetro de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe. Es más, desde hace varias semanas, ninguna de las dos firmas de vialidad trabaja en el departamento, desconociéndose la situación de esta licitación pública.