Lluvias retrasan trabajos en caminos inundados de Alto Paraguay y máquinas de la Gobernación no llegan

En la zona donde trabajan los pobladores de Fuerte Olimpo y personales del MOPC se produjeron precipitaciones leves, lo que obligó a retrasar por algunas horas las tareas de desagote de los sectores inundados.

Aun así, el deseo de volver a contar con un camino transitable, tras 25 días de aislamiento, es superior a cualquier obstáculo, por lo que de forma admirable estas personas continúan con la labor.

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En la tarde de este viernes, el grupo logró llegar hasta la zona de la estancia Toro Lindo, avanzando ya unos 26 kilómetros desde la localidad de Toro Pampa, donde comenzaron los trabajos el pasado lunes.

Aislamiento de 25 días

“El apoyo del MOPC, aunque sea solo con dos maquinarias, es de gran valía y agiliza el despeje de las aguas en los tramos inundados”, manifestó Amalio Valdez, responsable del grupo de trabajadores denominados “Metiches”.

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Don Amalio señaló que por el momento están concluyendo los trabajos en los tramos inundados y que ahora solo resta perfilar las profundas huellas dejadas por el paso de los tractores, para acelerar así la rehabilitación de este camino que conecta con la ruta bioceánica y romper este nuevo aislamiento que ya supera los 25 días.

“Ayer logramos que un tractor de una estancia vecina se sume a estos trabajos, con lo cual estamos apurando las tareas, atendiendo la enorme importancia que tiene para los pobladores volver a contar con un camino transitable. Por ahora restan menos de 5 kilómetros para finalizar los trabajos”, sostuvo el trabajador.

Ausencia de la Gobernación

La Gobernación de Alto Paraguay dispone de un equipo vial dotado de numerosas maquinarias, varias de ellas recibidas como donación de la Itaipú Binacional. Sin embargo, llamativamente estos equipos están siendo utilizados en la reparación de calles en las localidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Los pobladores manifestaron sentirse extrañados ante esta postura del gobernador Arturo Méndez, (ANR-HC) atendiendo que, a criterio de ellos, la prioridad en estos momentos debería ser salir del aislamiento, concentrando los esfuerzos en la rehabilitación del camino principal.

“De qué sirve contar con calles en buenas condiciones dentro de las comunidades, si los pobladores no pueden llegar a otras regiones”, se preguntan los afectados.

Según cuestionan algunos pobladores, el actuar del jefe departamental obedecería a cuestiones de proselitismo político, buscando fortalecer la figura de sus candidatos a las intendencias de los distintos distritos. Inclusive recuerdan que en Fuerte Olimpo su pareja sentimental es candidata a intendenta.

La importancia de contar con el apoyo de las maquinarias de la Gobernación radica en la necesidad de cargar tierra en los tramos ya desagotados. Los pobladores advierten que, en caso de nuevas lluvias, los sectores volverán a inundarse debido a la falta de salida de las aguas, dejando prácticamente en vano el enorme esfuerzo realizado por los voluntarios y el personal del MOPC.

Empresas adjudicadas

Otro de los cuestionamientos de los moradores de la zona, quienes aseguran sentirse impotentes ante este nuevo aislamiento, tiene que ver con la situación de las dos empresas adjudicadas por el MOPC para la reparación de caminos. “En cuatro meses de trabajo no lograron avanzar ni siquiera el 20%”, denunció Derlis Silva, comerciante y transportista del departamento.

Las firmas adjudicadas son Mawes S.A., representada por Wesly Wiebe, por un monto cercano a los G. 8.000 millones, y la empresa del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, adjudicada por casi G. 9.000 millones. Según denuncian los pobladores, la firma de Chávez Hausman solo envió a la zona dos maquinarias precarias, que actualmente realizan trabajos considerados “de maquillaje” en el camino de Puerto Casado.

Al respecto, el presidente de la Junta Departamental, Sergio Cuéllar, manifestó que desde el legislativo departamental remitieron una nota a la ministra Claudia Centurión, solicitando la rescisión del contrato con la empresa Chávez Hausman por supuesto incumplimiento. “Solo enviaron dos máquinas obsoletas al departamento, por lo que no se pueden realizar trabajos serios”, sostuvo el edil.

En este sentido, el ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman buscó responsabilizar a las lluvias como el principal impedimento para la ejecución de los trabajos. “En estas condiciones no se puede realizar ningún tipo de arreglo”, sostuvo el contratista, agregando además que las obras licitadas “no son de gran magnitud”, por lo que, según dijo, no hace falta enviar numerosas maquinarias al Alto Paraguay.

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Sin embargo, los pobladores recuerdan que la orden de inicio de obras emitida por el MOPC data del 5 de enero. Pese a ello, la empresa recién comenzó los trabajos con casi un mes de retraso, es decir, en los primeros días de febrero, mientras que las lluvias importantes recién aparecieron a mediados de abril.

Los afectados cuestionan que hubo tiempo más que suficiente para intervenir los puntos críticos y evitar el aislamiento. Incluso señalan que, en casi cuatro meses de labor, no se logró colocar ni un solo centímetro de tubos para los sistemas de desagüe.

Manifestación

Derlis Silva manifestó que la única forma de lograr que las autoridades nacionales presten atención a esta zona productiva del país será mediante una gran movilización ciudadana, prevista para cuando se restablezca la transitabilidad del camino. “El pedido es para que las autoridades se pongan los pantalones y acompañen al pueblo”, expresó.

Asimismo, convocó al gobernador, diputados, intendentes y concejales a unirse sin distinción de colores partidarios.

“Pedimos que todos juntos, más allá de las banderas políticas y pensando únicamente en la enseña tricolor, acompañen una gran movilización ciudadana para exigir al presidente Santiago Peña que cumpla su promesa de asfaltar estos caminos”, concluyó.