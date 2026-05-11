Semana clave para rehabilitar camino en Alto Paraguay, tras 28 días de aislamiento

El equipo de trabajadores voluntarios, liderado por Amalio Valdez, ya logró secar numerosos tramos que se encontraban inundados por las aguas de lluvia, debido a la falta de trabajos de levantamiento de terraplén y, sobre todo, porque no colocaron los tubos que deben funcionar como sistemas de desagüe.

Lea más: Esfuerzo de pobladores con ayuda del MOPC permite desagotar camino en Alto Paraguay.

En tan solo una semana de trabajo se pudo avanzar casi 20 kilómetros, y actualmente solo restan dos tramos por desagotar, con lo cual se lograría la rehabilitación del camino tras 28 días de aislamiento que afectan a unos 15.000 pobladores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, quienes no pueden llegar a otras regiones del país.

Por fortuna, las lluvias que se produjeron este fin de semana fueron leves y no afectaron los trabajos iniciales. Las tareas se agilizan gracias a la función que cumplen las dos maquinarias del MOPC y el miércoles podría volver a habilitarse este camino, aunque sea de manera provisoria para vehículos livianos.

Maquinarias de la Gobernación

Tras las críticas de los pobladores sobre el actuar del gobernador Arturo Méndez (ANR-HC), quien priorizaba el arreglo de calles en las comunidades dejando de lado la reparación del camino principal, por fin en la tarde del domingo el equipo vial de la institución departamental partió desde Fuerte Olimpo con destino a la zona de los caminos inundados, donde comenzaron a trabajar en la mañana de este lunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Inicialmente buscarán reparar los tramos afectados en el camino que llega a Toro Pampa, que por suerte no son de grandes extensiones, para luego llegar hasta donde se encuentra el grupo mayoritario de trabajadores y así poder realizar las cargas de tierra en los caminos desagotados, evitando que vuelvan a inundarse en caso de nuevas lluvias.

Entretanto, con los trabajos que realizan los voluntarios, sumados a las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y ahora también de la propia Gobernación, persisten las dudas sobre el papel de las dos empresas adjudicadas para reparar estos caminos: Mawes S.A., adjudicada por G. 8.000 millones, y Chávez Hausman, por G. 9.000 millones. Precisamente esta última firma es la más cuestionada por los pobladores.

Realidad vial

El camino de tierra que parte desde la nueva ruta bioceánica es la principal vía de acceso para llegar a las comunidades de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Existen unos 75 kilómetros entre la ruta de todo tiempo y la población de Toro Pampa, y dentro de esta distancia unos 25 kilómetros, partiendo desde esta última comunidad, fueron los sectores inundados por las lluvias registradas a mediados de abril, precisamente en los tramos que no fueron reparados.

Lea también: Precariedad vial golpea al sector agroganadero: decenas de camiones varados en Alto Paraguay.

Desde Toro Pampa, para llegar a la capital departamental se deben recorrer unos 62 kilómetros en dirección este, hacia la ribera del río. En este camino existen aproximadamente 2 kilómetros de tramos inundados, que desde esta mañana comenzaron a ser reparados por las maquinarias de la Gobernación, precisamente en los sectores donde no se realizaron los trabajos de levantamiento de terraplén.

También saliendo de Toro Pampa, pero en dirección norte, existen unos 120 kilómetros para llegar a la lejana Bahía Negra, pasando por poblaciones como San Carlos y María Auxiliadora, ambas del distrito de Fuerte Olimpo. En esta extensa distancia aún no se realizó ningún trabajo de reparación por parte de las empresas adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Por fortuna, las lluvias registradas durante abril no fueron de gran intensidad, por lo que actualmente todavía se puede transitar por el lugar, siempre en medio de unos caminos destrozados.

La posibilidad de que se rehabilite el camino que conduce a la ruta bioceánica en el transcurso de esta semana permitirá que nuevamente estas comunidades puedan contar con una vía de entrada y salida hacia el resto del país, buscando evitar sobre todo el desabastecimiento en los comercios y avanzar hacia la urgente reapertura del transporte público, ante la escasez de medios de transporte.