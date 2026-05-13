A pasos de rehabilitar caminos en Alto Paraguay tras 30 días de aislamiento

Según Amalio Valdez, encargado del grupo de voluntarios que trabaja en el desagote de los caminos inundados, en la tarde de este martes se logró desagotar el último tramo anegado, considerado el más difícil debido a la gran cantidad de agua existente en los alrededores. El trabajo se facilita gracias a las dos maquinarias del MOPC que ayudan en la tarea, refirió el poblador.

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“El lunes llegamos a la zona denominada 30 Syry, donde se encontraba uno de los mayores cortes. Gracias a la tarea desplegada por la retroexcavadora del MOPC, sumado a los trabajos de los voluntarios, pudimos ayer desagotar por completo el lugar. Ahora prácticamente ya no existen zonas inundadas, aunque sí profundas huellas de tractores en algunos sectores”, explicó.

La otra maquinaria del Ministerio de Obras, en este caso la motoniveladora, se encargará en la fecha de realizar una perfilada, con la cual se logrará rehabilitar el camino aunque sea de forma provisoria solo para vehículos livianos, al menos por el momento, todo esto tras 30 días de aislamiento, dijo el voluntario.

Sucede que los numerosos cortes desagotados en un trayecto de 20 kilómetros necesitan ser cargados con tierra y que se coloquen tubos para hacer funcionar el sistema de desagüe y evitar que nuevamente se acumulen las aguas de lluvia. Solo así se podrá asegurar el tránsito de todo tipo de vehículos.

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Las maquinarias pertenecientes a la Gobernación, que desde hace unos días también se sumaron a los trabajos en el camino entre Fuerte Olimpo y Toro Pampa, estarían luego encargadas de realizar estas tareas de carga de tierra en los sitios desagotados por los voluntarios.

Por suerte, en el camino que conduce a Fuerte Olimpo, donde se encuentra el equipo vial del gobierno departamental, los cortes son pocos y para el día de hoy ya se estarían terminando estos trabajos, permitiendo que el grupo pase luego a intervenir en el camino que conecta con la ruta bioceánica, donde trabajan los voluntarios y personal del MOPC.

Recién una vez que se realicen las cargas de tierra en esos tramos se podrá habilitar el camino para todo tipo de vehículos, lo que sería la próxima semana, atendiendo que las numerosas maquinarias de la Gobernación ayudarán a agilizar esta tarea.

Empresas adjudicadas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había adjudicado por un monto cercano a los G. 17.000 millones a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, y a la firma del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, la reparación de los caminos del departamento. La orden de inicio de trabajo fue emitida el pasado 5 de enero.

Solo Mawes S.A., adjudicada por casi G. 8.000 millones, inició en esa fecha los trabajos; en tanto que la cuestionada firma vialera de Miguel Ángel Chávez Hausman, beneficiada con casi G. 9.000 millones, comenzó de manera tímida y con solo dos maquinarias las tareas un mes después de la orden de inicio.

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En todo este tiempo es muy poco el trabajo realizado por estas empresas, sobre todo la de Chávez Hausman, a quien los pobladores consideran prácticamente una empresa “fantasma”, pues con dos maquinarias poco o nada podrá avanzar en estas reparaciones, donde se necesitan levantamientos de terraplén y colocación de sistemas de desagüe para evitar que las aguas de lluvia inunden nuevamente los caminos.

En los lugares donde Mawes S.A. procedió a realizar pequeños levantamientos y cuneteadas, el camino no fue afectado por las aguas de lluvia; sin embargo, en los sitios donde no se realizaron trabajos, lógicamente se produjeron inundaciones que dejaron aislados por 30 días a los pobladores de los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra.

Hasta la fecha, y tras cuatro meses de trabajo de estas empresas, no se logró colocar ni siquiera un centímetro de tubos para los sistemas de desagüe. Con este escaso avance de las firmas vialeras, se presume que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones les adeuda sumas millonarias correspondientes a la citada adjudicación, lo que explicaría el desinterés en las tareas.