Aislamiento golpea la economía en Alto Paraguay; mientras, pobladores luchan por rehabilitar caminos

Las dos máquinas del MOPC que trabajan junto a voluntarios de la comunidad de Toro Pampa llegaron en la tarde del lunes hasta la zona denominada 30 Syry, sobre el camino que conduce hacia la Ruta Bioceánica y que permite la comunicación de los pobladores de esta parte del departamento con el resto del país.

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En el lugar se encuentra el último obstáculo: unos 50 metros de camino inundado, considerado tal vez el tramo más desafiante debido a la gran cantidad de agua acumulada en los alrededores. Precisamente en esta zona, a mediados de abril, las lluvias superaron los 500 milímetros.

Aun así, los operarios del MOPC, acompañados por estos pobladores voluntarios, están trabajando desde tempranas horas de este martes. De no surgir inconvenientes mayores, para la tarde de hoy o, a más tardar mañana, podría rehabilitarse el camino, tras casi un mes de aislamiento.

Rehabilitación precaria

Por de pronto, la rehabilitación del camino será de forma precaria y solo para vehículos livianos, atendiendo a que los tramos desagotados necesitan ser cargados con tierra y que se coloquen los tubos para el funcionamiento de los sistemas de desagüe. Hasta tanto no se realicen estas tareas, será difícil la circulación de camiones de gran porte.

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Sin embargo, debido a la urgencia de utilizar estos caminos, sobre todo por parte de los ganaderos para trasladar sus animales hacia los centros frigoríficos, así como también de los comerciantes para surtir de mercaderías sus locales en las diferentes comunidades, existe el riesgo de que conductores de este tipo de vehículos intenten transitar por la zona.

Al no existir controles en las barreras, pues hasta la fecha el gobernador Arturo Méndez, de la ANR-HC, pese a los reiterados pedidos realizados por los concejales, no concreta la contratación de personales encargados de estos puestos, los choferes de enormes y pesados camiones suelen aventurarse en estas situaciones. Y como el camino aún no está en condiciones, terminan quedando atascados y con ello bloquean por completo la circulación.

Transporte público

Los pobladores esperan ansiosos que el transporte público reactive nuevamente sus servicios hacia la capital del país, atendiendo a que en el departamento escasean los medios de transporte dedicados a este rubro. Por ello, las personas que desean viajar deben ingeniarse la forma de hacerlo durante el aislamiento.

En la capital departamental, una unidad de la empresa San Juan, que llega a la zona desde Asunción, permanece varada desde el pasado 11 de abril. El colectivo debía regresar a la capital del país el lunes 13; sin embargo, las lluvias registradas impidieron que la unidad pudiera salir de la comunidad. Los choferes retornaron a bordo de una embarcación, mientras aguardan la rehabilitación del camino.

Comercio

La falta de caminos también afecta con fuerza al sector comercial. En ese sentido, Elvio Servín, comerciante de Fuerte Olimpo, señaló que no pueden traer mercaderías en grandes proporciones y que solo logran abastecerse “a cuenta gotas” mediante pequeñas embarcaciones que llegan hasta la población. Esta situación ocasiona gastos adicionales y genera sobrecostos que terminan impactando en los precios finales para los consumidores.

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“Teníamos pensado traer numerosos productos para las fiestas patrias, el Día de la Madre y además para los festejos patronales de esta comunidad, pero lastimosamente los grandes camiones no pueden llegar. Lo que hacemos es realizar pequeñas compras en la ciudad de Vallemí y desde allí hacerlas llegar a bordo de pequeñas embarcaciones que atracan en nuestro puerto”, sostuvo el comerciante.

Por su parte, Felicita Chamorro, otra comerciante de Fuerte Olimpo, se quejó de la falta de circulante dentro de la población. “Se nota la falta de dinero debido a la carencia de fuentes de trabajo. Todo se complica aún más con este largo aislamiento por la falta de caminos”, expresó la mujer.