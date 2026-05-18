Tras las lluvias, de nuevo se complica situación de los precarios caminos en Alto Paraguay

Tras 31 días de aislamiento, la labor de un grupo de voluntarios de la localidad de Toro Pampa, a quienes luego se sumaron dos maquinas y personal del MOPC, permitió rehabilitar este principal camino que une a la zona con el resto del país, por lo que se podía observar la circulación de numerosos vehículos después de mucho tiempo de encierro obligado.

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Inicialmente, esta rehabilitación era solo para vehículos livianos, atendiendo la manera precaria en que quedaron los tramos desagotados. Aun así, algunos camiones de gran porte, como los que transportan ganado, buscaron la forma de forzar el levantamiento de la barrera de clausura para poder transitar por el lugar.

El conductor de un camioncito logró evadir la clausura ante el descuido del personal encargado de la barrera y tuvo que ser auxiliado por una maquinaria, pues, como ya se había previsto, quedó atascado en uno de los tramos desagotados, obstaculizando por completo la circulación de los demás vehículos.

De nuevo inundado

Los trabajos realizados por este grupo de personas en una distancia de 30 kilómetros consistieron en desagotar los tramos inundados, que posteriormente debían ser cargados con tierra y la colocación de tubos para el funcionamiento de los sistemas de desagüe, a fin de evitar nuevas inundaciones.

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Lastimosamente, esta última tarea no se realizó, por lo que las aguas de lluvia registradas en la zona volvieron a cubrir los tramos en cuestión. Por fortuna, las precipitaciones no fueron de gran intensidad y, por el momento, se espera una mejoría de las condiciones climáticas para intentar nuevamente el desagote.

Una vez que los voluntarios logren sacar el agua de los tramos afectados, la maquinaria del MOPC procederá a formar pequeños muros de tierra a los costados para evitar el ingreso de agua desde las cunetas. Este sistema es conocido como “encajonados”, aunque necesariamente debe complementarse con la carga de tierra para garantizar mayor estabilidad.

Atendiendo a que las lluvias no fueron intensas, al menos los vehículos todoterreno, es decir aquellos con sistemas de tracción 4x4, pueden seguir transitando por estos caminos en las actuales condiciones.

Declaración de emergencia

Para este martes está previsto en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto de declaración de emergencia departamental para Alto Paraguay, a consecuencia de las intensas lluvias. El documento aún no cuenta con dictamen de comisiones; aun así, fue incluido en el orden del día y, de seguro, será aprobado a tambor batiente.

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Esta declaración de emergencia, que se da de forma tardía, sería solo para asegurar la asistencia con kits de alimentos a los pobladores del departamento, algo que se realiza de manera permanente y, sobre todo, en este momento electoral, en vísperas de las elecciones municipales.

Lo que Alto Paraguay necesita es que se declare emergencia vial y que se utilice de forma correcta el dinero público para reparar los caminos, realizando levantamientos de terraplén, construcción de cunetas y sistemas de desagüe, a fin de evitar los permanentes aislamientos.

Actualmente, en Alto Paraguay no existen poblaciones inundadas, como sí ocurre en el Bajo Chaco. Lo que sí se tiene son caminos precarios y destrozados, que nunca fueron reparados de manera adecuada. De allí que esta declaración de emergencia, que seguramente aprobarán mañana los parlamentarios, tendrá más fines electoralistas que la intención real de solucionar el aislamiento del departamento.