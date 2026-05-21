No dejarse llevar por el dinero y saber elegir a las autoridades, pide obispo en el Chaco

“Uno de los grandes desafíos que se nos plantea es trabajar unidos en la comunidad, para superarnos y ser cada vez mejores”, señaló el religioso. En ese sentido, al hacer mención a la educación integral, sostuvo que se debe trabajar todas las dimensiones de la persona: lo intelectual, lo manual, además de lo afectivo y espiritual.

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Monseñor también se refirió a lo manifestado por el Papa en lo referente al uso de la inteligencia artificial, alertando sobre sus aspectos positivos y negativos, y advirtiendo que esta herramienta no puede suplir el afecto ni el relacionamiento entre las personas. En ese sentido, pidió a educadores y padres de familia acompañar a niños y jóvenes en el uso correcto de esta tecnología.

Atendiendo que los invitados especiales en este sexto día del novenario eran los escolares de la comunidad, el obispo pidió a las personas ayudar a niños y jóvenes en su formación como personas íntegras, siendo ejemplos en el accionar diario y coherentes entre lo que se dice y lo que se hace.

Títulos falsos o “truchos”

El obispo criticó con dureza a personas que ocupan cargos públicos ostentando títulos universitarios falsos o “truchos”, ya sea en funciones de fiscales, jueces u otros puestos, donde según señaló, además de la formación intelectual, debe primar una formación íntegra, algo que muchos ni siquiera poseen.

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“Estas personas no son ejemplo para nuestros niños y jóvenes, sobre todo para aquellos que se encuentran en pleno ámbito universitario”, expresó el religioso.

Añadió además que existen personas que acceden a cargos públicos o bancas legislativas mediante la compra de votos, utilizando dinero de dudoso origen. En ese sentido, alertó que los cargos no deben comprarse con dinero, sino obtenerse a través de la voluntad popular expresada en las urnas.

“Dios dinero”

Otra de las críticas realizadas por monseñor Gabriel Escobar estuvo relacionada con la venta de conciencia durante las elecciones. En ese sentido, pidió a los fieles no dejarse seducir por el “dios dinero”, que compra conciencias y termina generando malos gobernantes que se desentienden de sus responsabilidades con el pueblo.

En ese sentido, mencionó que elegir de esa forma a las autoridades provoca que actualmente no existan caminos transitables en el departamento de Alto Paraguay, donde numerosas personas no pueden entrar ni salir de la zona y prácticamente todo se encuentra paralizado.

El religioso lamentó además que las estaciones de servicio no cuenten con combustibles debido a que los camiones no logran llegar con las cargas a consecuencia del mal estado de los caminos.

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“Todos sufrimos la desidia de las autoridades que deben velar y cuidar de su pueblo, realizando buenas gestiones”, expresó el obispo, quien además pidió a la ciudadanía hacer una mea culpa, atendiendo que en varias ocasiones “votamos al propio verdugo” que luego hace sufrir al pueblo.

“A nadie debe gustarle sufrir por sufrir, pudiendo tener caminos de todo tiempo y, sin embargo, vivimos de forma permanente aislados por la falta de caminos, sobre todo sabiendo que existen recursos y dinero suficiente, pero que no se utiliza para el servicio del pueblo”, manifestó.

Monseñor Gabriel Escobar insistió en la necesidad de crear conciencia al momento de elegir autoridades. “¿Dónde está tu educación íntegra?”, cuestionó el religioso a los fieles, señalando que si se siguen cometiendo los mismos errores al votar, la población no debería luego quejarse de la miseria y pobreza en la que vive.

La homilía de monseñor Escobar se realizó durante la celebración religiosa desarrollada en la Catedral de Fuerte Olimpo, en la noche del miércoles, al término del sexto día del novenario de María Auxiliadora, patrona de esta comunidad chaqueña, ante la presencia de numerosos fieles.