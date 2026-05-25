Camino destrozado deja sin combustible a ciudades de Alto Paraguay

Las comunidades afectadas por el desabastecimiento de combustible son Bahía Negra, María Auxiliadora, Toro Pampa y la misma capital departamental, debido a que las estaciones de servicio agotaron sus reservas, y se torna bastante difícil conseguir carburantes.

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En Fuerte Olimpo, en algunos comercios, se logra conseguir nafta, muy utilizada para las motocicletas. Esto ocurre debido a que ciertos comerciantes traen el combustible en tambores a bordo de pequeñas embarcaciones, aunque en cantidades muy reducidas que terminan agotándose en pocas horas.

Camiones pesados

La falta de combustibles se debe a que los camiones cisternas no pueden llegar para realizar la recarga en las estaciones de servicio, debido a que aún no se habilitó el camino para vehículos pesados. Existen tramos que fueron desagotados por los propios pobladores y que todavía continúan en proceso de reparación.

En este sentido, y al igual que los camiones cisternas, también se encuentran a la espera los conductores que transportan ganado, para poder volver a operar en la zona después de más de 40 días de aislamiento, situación que prácticamente paralizó la actividad ganadera, al no poder los productores trasladar sus animales hacia los centros frigoríficos.

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Por supuesto que los grandes comercios de estos distritos, cuyos propietarios aguardan la rehabilitación total del camino que conduce a la nueva ruta bioceánica, también necesitan reabastecer sus locales, que actualmente presentan una importante escasez de mercaderías.

Transporte público

Los pobladores de estos distritos están expectantes a que vuelva a reactivar el tan necesario servicio de transporte público, que posibilita a las personas llegar a otras regiones del país. Este servicio permanece paralizado hace casi 50 días e inclusive mucho más tiempo en la zona de Bahía Negra.

En esta capital departamental se encuentra varada una unidad de la Empresa San Juan desde el pasado 11 de abril, cuando llegó en su viaje normal desde la ciudad de Asunción. Desde entonces, no puede volver a prestar servicio debido a las malas condiciones del camino. Los dos choferes tuvieron que regresar a su base a bordo de una embarcación.

En Bahía Negra inclusive el servicio de transporte público se encuentra paralizado desde los primeros días de abril. Es decir, hace casi dos meses que los pobladores deben ingeniarse para poder viajar debido a la escasez de medios de transporte. Actualmente solo se cuenta con una pequeña embarcación y los vuelos del avión militar, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan operar.

Reparación precaria

La semana pasada, maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ayudaron a los conductores de camiones transportadores de ganado a atravesar los tramos más difíciles del camino que conduce a la ruta bioceánica. Los transportistas se encontraban varados desde hacía más de 40 días en la zona de Toro Pampa.

Los vehículos estaban vacíos, ya que antes de las lluvias lograron descargar los animales en las estancias de destino; sin embargo, desde entonces no habían podido retornar.

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El jefe distrital del MOPC, el ingeniero Humberto Arguello, reconoció que la habilitación del camino se realiza por el momento de manera provisoria, atendiendo a que los tramos desagotados aún deben ser cargados con tierra. No obstante, explicó que los trabajos tropiezan con el inconveniente de la gran cantidad de agua que todavía permanece en los alrededores del camino.

“Estamos conscientes del tema prioritario de habilitar este camino para todo tipo de vehículos, sobre todo atendiendo la escasez de combustibles en las comunidades”, señaló el funcionario, al tiempo de mencionar que desde ayer se sumaron a las tareas de reparación maquinarias de una de las empresas adjudicadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el mantenimiento de estos caminos.

Recién desde la mañana de hoy se volvió a tener un cielo despejado y soleado, después de mucho tiempo en esta parte del país. Esta situación ayudará lógicamente a que se sequen con mayor rapidez los lugares húmedos y, sobre todo, permitirá la continuidad de los trabajos de reparación.

Se espera además que estas empresas realicen los levantes de terraplén en los sectores críticos y procedan a la colocación de sistemas de desagüe, atendiendo a los constantes problemas ocasionados por las lluvias en la zona.