Fuerte Olimpo: un abatido y dos heridos tras tiroteo en comunidad indígena de los Tomarahos

La citada comunidad se ubica a unos 60 kilómetros aguas arriba del casco urbano de esta capital departamental. En el sitio viven las últimas 110 familias de la parcialidad de los Tomarahos que habitan nuestro territorio. El lugar fue escenario de una balacera, donde resultó muerta una persona y otras dos heridas con arma de fuego.

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Según el informe policial de la comisaría 1ª de Fuerte Olimpo, tras ser alertados por lo sucedido se trasladaron al sitio acompañando a la comitiva fiscal encabezada por el agente Gabriel Rolón, para verificar la denuncia sobre el tiroteo ocurrido en horas de la madrugada.

Al llegar a la citada comunidad pudieron observar el cuerpo de una persona tendida en el suelo en posición de cúbito dorsal. Al ser inspeccionada por la forense del Ministerio Público, la Dra. Erma Abreu, se pudo constatar un orificio de entrada de lo que sería un proyectil de arma de fuego en el abdomen, lado derecho, con orificio de salida en la región lumbar izquierda.

La causa de muerte diagnosticada por la profesional es shock hipovolémico por disparo de arma de fuego. La víctima fatal fue identificada como Néstor Rodríguez Mauro (33), indígena del lugar, quien antiguamente ocupaba el cargo de líder de la citada población.

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Las personas que resultaron heridas también con armas de fuego fueron identificadas como Fabricio Rodríguez Díaz (21) y Migdonio Vera (24), ambos pobladores de la mencionada localidad, quienes fueron evacuados hasta el hospital de Fuerte Olimpo y desde allí, a bordo de una embarcación, primeramente hasta Carmelo Peralta, desde donde abordaron una ambulancia con destino al Hospital de Trauma en Asunción, capital del país.

Según los facultativos que les brindaron los primeros auxilios en este nosocomio chaqueño, las heridas no afectaron órganos vitales y, a pesar de que ambas personas recibieron entre tres y cuatro impactos de proyectil, la mayoría son superficiales y todas presentan orificios de entrada y salida. Sin embargo, fueron evacuados para una mejor evaluación médica.

El informe policial da cuenta también de que fueron aprehendidos como sospechosos de haber participado de la balacera Josimar Miranda Da Cruz (39), de nacionalidad brasileña, y Obilio Palacios Martínez (31), indígena del lugar. Ambos están recluidos en la comisaría de Fuerte Olimpo, a la espera de prestar declaración ante la Fiscalía.

Hechos

Se desconoce con exactitud el motivo que desencadenó esta tragedia. Sin embargo, según las primeras investigaciones y relatos de testigos, el hecho se produjo alrededor de las 01:30 horas de esta madrugada, frente al domicilio de una pobladora del lugar.

El fiscal de la causa, Gabriel Rolón, dijo que a la hora citada se encontraba frente a la mencionada vivienda la víctima fatal, en compañía de los heridos y otras personas, hasta donde llegaron Obilio Palacios y un brasileño cuyos datos se desconocen debido a que se dio a la fuga. Tras una breve discusión entre los presentes, Palacios habría sacado un arma de fuego con la cual acabó con la vida de la víctima fatal e hirió a las otras dos personas.

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Siempre según el relato del agente fiscal, inmediatamente después del hecho Obilio y su acompañante brasileño abordaron una embarcación y cruzaron hacia la otra orilla, en territorio del Brasil, donde ambas personas trabajan en un establecimiento ganadero de la zona.

Durante la mañana de hoy, cuando la comitiva fiscal y policial se encontraba trabajando en la comunidad, se presentó el supuesto autor, quedando detenido y negándose a brindar detalles sobre su compañero brasileño.

De hecho, las dos personas heridas señalan a Obilio como el autor de los disparos, según manifestó el representante del Ministerio Público. El arma de fuego, sin embargo, no fue encontrada.

Por último, el fiscal señaló que, en relación con la persona de nacionalidad brasileña que se encuentra aprehendida, esta no tendría complicidad en el tiroteo y solo permanece retenida en calidad de testigo, ya que presenció todo lo acontecido.