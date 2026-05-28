A la espera del transporte público, avión militar intensifica vuelos en Alto Paraguay

En Fuerte Olimpo, el servicio de colectivo que suele llegar dos veces por semana desde la capital del país, permanece suspendido desde el pasado 11 de abril. En Bahía Negra, la misma empresa cubre el trayecto hasta Asunción una vez por semana, sin embargo el servicio se encuentra interrumpido desde finales de marzo.

Lea más: Sufrimiento de cada año: bus varado en el barro en Alto Paraguay

Esta situación es consecuencia de la precariedad de los caminos, que ocasionó la inundación de varios tramos del trayecto que conecta con la ruta bioceánica y posibilita la comunicación de estas regiones chaqueñas con el resto del país.

Desde entonces, los pobladores, sobre todo aquellos que deben viajar hacia otras regiones del país, deben realizar odiseas para llegar a destino, ya sea en vehículos particulares y luego en precarias embarcaciones. De allí la enorme importancia de la función que cumple el transporte público en la zona.

Odisea de largos y cansadores viajes

Las personas de esta parte del país no tienen muchas opciones a la hora de viajar, sobre todo aquellas familias humildes que carecen de vehículos propios. De allí el gran papel que cumplen estos colectivos, independientemente de que la mayoría sean buses chatarras que de forma constante sufren averías mecánicas. Aun así, es lo único con que se cuenta en relación al transporte público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El viaje hasta la capital del país desde Fuerte Olimpo dura entre 13 y 14 horas, dependiendo por supuesto del estado del camino y de que no se descomponga la unidad del transporte público. El pasaje tiene un costo de G. 215.000, al menos hasta que se paralizó el servicio. No se sabe si ahora habrá un reajuste, atendiendo la suba del combustible.

En la lejana Bahía Negra el viaje tarda un poco más, entre 16 y 17 horas, siempre que no se presenten inconvenientes como los mencionados anteriormente. El precio del pasaje para cubrir los 850 kilómetros es de G. 300.000. En esta población se cuenta además con el servicio de otro colectivo que cubre el trayecto hasta la ciudad de Concepción.

Vuelos de avión militar

El otro tipo de transporte público que llega a estas lejanas poblaciones es el avión militar. Sin embargo, los vuelos solo se realizan una vez por semana y el cupo de pasajeros es limitado, pues se destina una determinada cantidad de lugares para cada población donde hace escala la aeronave.

Los miércoles preferentemente se realizan estos vuelos, aunque en algunas ocasiones los días son modificados, dependiendo de la disponibilidad de la aeronave. Esto sucede cuando el avión es utilizado para trasladar a funcionarios públicos, ministros y sus comitivas a determinados lugares, por lo que el servicio se reprograma para otra fecha, aunque siempre dentro de la misma semana.

Bahía Negra es la localidad donde el avión solo puede llegar cuando no se registran lluvias, atendiendo que la pista de aterrizaje es de terraplén. Por esta razón, en algunas ocasiones el servicio a esta lejana comunidad queda interrumpido por varios días, hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Lea también: Aumentan vuelos de avión al Chaco ante proximidad de fiestas de fin de año

A esto también se suma la capacidad de la aeronave, que es para unos 25 pasajeros. Atendiendo que se realizan escalas tanto en Concepción, Fuerte Olimpo y Bahía Negra, el cupo de pasajes para cada localidad se ve notablemente reducido. Aun así, el servicio que prestan estos aviones en el Alto Paraguay es considerado de suma importancia.

A diferencia de las largas horas que se deben soportar para llegar a la capital del país viajando en colectivo, en el avión, el tiempo se reduce notablemente y en menos de dos horas ya se puede llegar a destino.

El precio del pasaje hasta Fuerte Olimpo es de G. 350.000, mientras que para llegar a Bahía Negra el monto asciende a G. 400.000. A pesar de que parecieran cifras considerables, los costos serían aún mayores si el Estado no subsidiara parte de estos vuelos.

Buscando paliar la falta de caminos de estos días, el Servicio de Transporte Aéreo Militar (Setam) está realizando de manera temporal dos vuelos semanales a la zona, debido a la gran demanda de pasajeros.

En la mañana de este jueves se concretó el segundo vuelo de la semana en la localidad de Fuerte Olimpo, atendiendo la necesidad de los pobladores de contar con algún medio de conexión con otras regiones del país.