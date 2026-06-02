Presión ciudadana logra apoyo estatal para reparar caminos en Alto Paraguay

La indecisión o desidia de las autoridades para reparar de buena forma el principal camino, que une a los distritos de Fuerte Olimpo y Bahía Negra con el resto del país, hace que los ganaderos una vez más procedan a sacar sus maquinarias para estas necesarias reparaciones, sumados al aporte de algunos comerciantes con el envío de camiones volquetes.

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El esfuerzo de un grupo de voluntarios de la comunidad de Toro Pampa, denominados “metiches”, quienes por varios días procedieron a desagotar los tramos inundados del camino que llega a la nueva ruta bioceánica, no tuvo el acompañamiento de las instituciones estatales en relación a cargar de tierra dichos sectores.

El distrito del MOPC, con las dos únicas máquinas con que cuenta en la zona, colaboró con estas personas; sin embargo, carecen de camiones volquetes para pensar en trabajos de acarreo de tierra seca, para realizar las cargas en los sitios desaguados por los voluntarios.

El camino fue rehabilitado de forma precaria y durante los tres días de habilitación, se podía observar gran cantidad de vehículos que entraban y salían de la zona, sobre todo camiones transportadores de ganado y de mercaderías para los comercios. Lastimosamente, durante el fin de semana se produjeron lluvias y aunque no fueron intensas, volvieron a inundarse los tramos que no se cargaron de tierra.

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Decisión ciudadana

Atendiendo que los tramos que se deben intervenir para que el camino quede en buenas condiciones no son muchos, un grupo de ganaderos decidió sacar sus máquinas para estas reparaciones; otros aportaron combustibles y algunos comerciantes enviaron sus camiones volquetes, con lo cual desde el lunes se está trabajando en esos lugares.

Se sumaron al grupo las dos máquinas del MOPC y también llegaron al lugar de los trabajos el equipo de vialidad de la Gobernación, con varios camiones volquetes y otras maquinarias, haciendo que las tareas se unifiquen para habilitar el camino.

Amalio Valdez, poblador caracterizado por las acciones solidarias de reparación del camino, es más, es el líder de los “metiches”, comentó que viendo lo que sucedió, de que no se cargaron los tramos desagotados, se encargó de hablar con los productores y conseguir el envío de las maquinarias.

El hombre es conocido por sus trabajos, tal vez por ello los ganaderos enviaron sin problema sus máquinas y personal. De hecho, varias otras personas, a través de grupos de WhatsApp, una vez más aportaron algo de dinero en sistema de vaquitas, para costear gastos menores, como la compra de alimentos para los trabajadores.

Don Amalio nos comentó que se está trabajando entre todos, sin distinción de banderías políticas, con el único objetivo de poder contar de nuevo con un camino transitable en buenas condiciones. “Esa es la única fuerza que nos motiva”, dijo el morador.

Empresas adjudicadas

Mientras el pueblo se organiza para realizar estos trabajos y consigue el apoyo de otras instituciones del Estado, los pobladores se preguntan qué pasó de las dos empresas adjudicadas por el MOPC para realizar estas reparaciones por un monto superior a los G. 17.500 millones.

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Fueron adjudicadas en agosto del 2025, pero recién se dio la orden de inicio en enero de este año, debido a la falta de presupuesto de porcentaje. La empresa Mawes S.A., de Wesly Wiebe, adjudicada por un monto cercano a los G. 8.000 millones, fue la única que comenzó las tareas en la fecha mencionada.

La otra firma vialera, del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, beneficiada con casi G. 9.000 millones, empezó a trabajar de forma tímida recién desde febrero. Los pobladores denuncian que esta empresa carece de maquinarias y que con las pocas enviadas al departamento solo se pasa realizando perfiladas y nada de levantamiento de terraplén.

Desde inicios de esta semana se tienen buenas condiciones climáticas en el Alto Paraguay, lo que ayudará a que se puedan terminar los trabajos de reparación del camino que conduce a la nueva ruta bioceánica. De hecho, la Dirección de Meteorología anuncia que no se prevén lluvias por varios días.