El Clan Adorno, gran perdedor de las internas coloradas en Alto Paraguay

En el departamento de Alto Paraguay, en una jornada electoral interna de la ANR caracterizada por la tranquilidad y el alto porcentaje de participación de los electores, que superó el 72%, el gran perdedor fue el diputado José Domingo Adorno (HC).

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El Clan Adorno incluso sufrió una dura derrota en su feudo, Puerto Casado, donde la pareja del parlamentario, Silvana Fretes, perdió contra el candidato del gobernador Arturo Méndez, sin duda el gran ganador. En este sentido, Domingo Vera (HC) obtuvo el 57% de los votos, contra el 43% que logró la pareja del diputado.

Otra gran derrota sufrida por Adorno fue en Fuerte Olimpo, donde la pareja del jefe departamental, Camila Ramírez, obtuvo un total de 1.370 votos, contra su adversario ocasional Osmar Fiori, quien logró 966 votos. El mismo representaba a la lista del parlamentario.

En Carmelo Peralta, una de las comunidades beneficiadas con el desarrollo vial a través de la ruta y el puente de la Bioceánica, el ganador fue Wilmar Fernández con 1.011 votos, del grupo del gobernador, quien se impuso al primo del diputado y actual intendente, Silverio Adorno, que logró 989 votos.

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El único distrito donde se impuso el candidato del parlamentario es en la lejana Bahía Negra, el de menor caudal electoral. En dicho lugar, el ganador fue Bernardino Suárez, quien obtuvo 552 votos, contra los 486 que logró Nilza Frutos, candidata del sector del gobernador, Arturo Méndez.

Todos estos resultados corresponden al conteo rápido del Tribunal Electoral, aunque difícilmente puedan variar, atendiendo a la precisión del sistema utilizado.

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El arreo de indígenas por parte de dirigentes políticos, una vez más, fue la constante en esta zona, atendiendo la gran cantidad de poblaciones de pueblos originarios que viven en el Alto Paraguay.

En tanto, en todos los distritos la oposición también realizó sus internas partidarias, aunque todas ellas de forma unificada, por lo que prácticamente pasó desapercibido, pues solo se trató de una mera obligación para legitimar a sus candidatos para los comicios municipales a desarrollarse en octubre venidero.