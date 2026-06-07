Indígenas arreados y jornada electoral sin incidentes en Fuerte Olimpo

La mayor cantidad de electores se concentra en las internas de la ANR, que se desarrollan en el local del Colegio Nacional Monseñor Ángel Muzzolón de Fuerte Olimpo. La jornada comenzó puntualmente a las 7:00, y hasta el momento transcurre con normalidad.

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Fueron habilitadas 8 mesas para 2.922 electores colorados, aunque en todo el distrito existen 3.654 sufragantes, atendiendo a que en la comunidad de Puerto Guaraní se habilitó otro local de votación, donde figuran 732 afiliados de la ANR.

En el departamento de Alto Paraguay son más de 14.000 colorados los que podrán sufragar en los cuatro distritos existentes. Además de la capital departamental, se encuentran Bahía Negra con 1.548 sufragantes, Carmelo Peralta con 3.236 electores y Puerto Casado con más de 4.300 afiliados al Partido Colorado.

En todos estos distritos también se realizan las internas del PLRA, aunque solo como un formalismo, pues en esas poblaciones la oposición, que apenas supera los 2.000 electores, presenta listas unificadas.

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Indígenas arreados

En Fuerte Olimpo, una vez más dirigentes de los movimientos políticos del Partido Colorado en pugna procedieron al arreo de indígenas, específicamente de aquellos que viven en la comunidad de María Elena, distante a 60 kilómetros aguas arriba de esta capital departamental.

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Nos referimos a los Tomárahos, quienes fueron trasladados en embarcaciones y agrupados, en su mayoría, en el tinglado municipal, donde pernoctaron en el suelo sobre colchones improvisados.

En el mismo lugar donde se encuentran los indígenas se realizan las internas del PLRA y de la UNACE. Sin embargo, al tratarse de listas unificadas, el movimiento de electores es escaso, razón por la cual las máquinas de votación fueron instaladas a un costado del tinglado, donde permanecen los indígenas.