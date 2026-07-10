Sube el pasaje en unidades chatarras del transporte público que llegan al Chaco

El servicio de transporte público que cubre el itinerario desde la capital del país hasta poblaciones del Alto Paraguay estuvo paralizado por más de 40 días en las comunidades de Fuerte Olimpo y Bahía Negra, debido a la precaria situación de los caminos, atendiendo a que varios tramos quedaron inundados con las lluvias.

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Tras restablecerse el servicio, también se produce el ajuste de los pasajes con nuevas tarifas, dependiendo siempre de la distancia de cada población. La suba se produce en un promedio del 10% y, por supuesto, golpea con todo el bolsillo de los usuarios, sobre todo de los más humildes, atendiendo a la escasez de fuentes de trabajo en la zona.

Los nuevos precios del pasaje, teniendo siempre como destino final la capital del país, se establecen de la siguiente manera: hasta Bahía Negra, la población más lejana, el precio es de G. 275.000; o sea, la persona que desea viajar y regresar de nuevo a su comunidad debe abonar solo en pasaje la suma de G. 550.000. En esta localidad, el servicio de colectivo con Asunción es una vez a la semana. El precio anterior era de G. 250.000.

Para llegar a Fuerte Olimpo, el pasaje ahora es de G. 235.000, anteriormente era G. 215.000, por lo que una persona que desea conocer esta capital departamental y viene desde la capital del país debe preparar la suma de G. 470.000 para pagar ida y vuelta en el servicio del colectivo, que llega dos veces a la semana.

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Tanto para la capital departamental como para la lejana Bahía Negra, los viajes del transporte público dependen de las condiciones de los caminos, ya que basta que se produzca un pequeño aguacero para que se suspenda el viaje, y cuando la temporada de lluvias perdura y se producen los aislamientos, entonces este servicio queda relegado a varios meses de espera.

En Carmelo Peralta, donde ya se cuenta con caminos de todo tiempo a través de la nueva ruta bioceánica, el nuevo precio del pasaje es de G. 230.000; o sea, G. 460.000 ida y vuelta, para cubrir los casi 700 kilómetros de distancia, el viejo precio era de G. 215.000. En esta localidad, el colectivo llega dos veces a la semana.

Unidades chatarras

El incremento de los pasajes del transporte público se da a pesar de que los transportistas envían a la región unidades chatarras, que de forma permanente sufren desperfectos mecánicos durante el largo camino que se debe recorrer.

La empresa San Juan SRL es la que cubre este itinerario en las poblaciones chaqueñas, y ante los cuestionamientos que suelen realizar los usuarios debido a los percances que suelen tener con las unidades chatarras, los directivos alegan que no pueden enviar unidades más modernas a la zona debido a la situación de los precarios caminos de tierra.

Las unidades que llegan a Carmelo Peralta, donde precisamente ya se cuenta con caminos de todo tiempo, son más confortables y están en mejores condiciones. Sin embargo, las que llegan a Fuerte Olimpo y Bahía Negra carecen de las comodidades mínimas, como el servicio de sanitarios, por lo que los pasajeros deben esperar que el bus pare en un puesto de servicio para realizar sus necesidades fisiológicas.

A pesar de estas precariedades, la necesidad de viajar es mayor, por lo que los usuarios, al no tener otra opción de transporte, necesariamente deben hacerlo en estas condiciones. De allí que, para la gran mayoría, sea de vital importancia contar con los servicios del transporte público, a pesar de que sean unidades chatarras.

Situación de los caminos

Actualmente el tránsito vehicular es bastante fluido en la zona, y las condiciones de los caminos que llegan a Fuerte Olimpo y Bahía Negra permiten la circulación de todo tipo de vehículos. Esto debido a que pararon las lluvias y no porque se hayan reparado en buenas condiciones, ya que lo que se realiza son simples remiendos.

A inicios de año se iniciaron los trabajos de reparación de algunos tramos de estos caminos, gracias a la licitación pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por un monto superior a los G. 17.500 millones, adjudicada a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, y la del ingeniero Miguel Ángel Hausman.

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Los pocos y precarios trabajos que realizaron no impidieron que de nuevo la zona quedara aislada por más de 40 días, tras las lluvias que inundaron varios sectores debido a que no se realizaron los levantes de terraplén ni tampoco se colocaron los sistemas de desagüe previstos en el pliego de bases y condiciones.

Actualmente se desconoce la situación de ambas empresas, ya que la reapertura de estos caminos fue posible gracias a la labor de algunos voluntarios, sumados a maquinarias de estancieros, del MOPC y de la Gobernación.

De producirse las predicciones sobre el fenómeno de El Niño, de que todo nuestro país será afectado por lluvias de grandes proporciones, entonces la situación de nuevo será crítica para esta región, pues los caminos otra vez se inundarán y con ello los pobladores quedarán relegados a sufrir otro aislamiento.