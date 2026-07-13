Puente de la Bioceánica se unirá esta semana: ¿cuándo se habilitará?

La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, confirmó que ya solo faltan 5,6 metros para que se una el Puente de la Bioceánica. Resaltó que el miércoles se dará lo que se conoce como “el beso del puente” que conectará Alto Paraguay con el estado brasileño de Mato Grosso del Sur..

La ministra aclaró que eso no implica que ya estará habilitado. Mencionó el caso del Puente de la Integración, entre Presidente Franco, Alto Paraná y Foz de Iguazú, en Paraná, Brasil, y que aún no fue completamente habilitado.

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“Todavía tiene su proceso, el Puente de la Integración que fue terminado hace un tiempo y tiene un plazo para su habilitación, porque el puente es solo una de las obras que se generan para el cruce fronterizo”, manifestó Centurión en ABC Cardinal.

Señaló que paralelamente se realizan obras viales de acceso y también de carácter aduanero y migratorio. “Todo el régimen comercial y migratorio también tiene una infraestructura que se va haciendo en paralelo, pero no siempre todo termina en un mismo tiempo”, señaló.

Detalló al respecto que en el caso del Puente de la Integración son esas las actividades que siguen pendientes en los márgenes paraguayo y brasilero.

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Una fecha para la culminación de obras

“En el caso del puente del Corredor Bioceánico, lo que vamos a hacer es la unión física de la parte estructural, todavía el puente per sé no está al 100% concluido porque tiene que venir toda la parte de pavimentación todavía y esas obras terminan en setiembre de este año”, adelantó.

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Además, prometió que las obras de acceso al puente van a concluir en febrero del 2027. “Pero lo que más nos preocupa son los accesos del lado brasilero”, mencionó.

Agregó que esa preocupación radica en que se tendrá un control migratorio en cabecera única. Es decir, solo del lado brasileño se hará el control de manera integrada por ambas naciones, con el objetivo de agilizar el tránsito.

“Los acuerdos que tenemos con Brasil son: en Puerto Murtiño está el centro fronterizo integrado en el lado brasilero y en el Corredor de la Integración, en Presidente Franco, la idea es que el área integrada sea en el lado paraguayo. Son esas las negociaciones que se están llevando adelante”, detalló la ministra de Obras.