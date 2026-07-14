CGR detecta erogaciones carentes de documentación en Municipalidad de Bahía Negra

El ente contralor realizó una auditoría al ejercicio fiscal 2024 y al periodo comprendido entre enero y mayo de 2025, correspondiente a la administración del intendente Joao Ferreira, colorado cartista, quien se encuentra finalizando su segundo mandato como jefe comunal de este distrito chaqueño.

Según el análisis de la CGR, se detallan las irregularidades detectadas en esta Municipalidad durante el periodo investigado, razón por la cual no se puede otorgar una aprobación limpia a los estados financieros, fundamentadas en múltiples erogaciones que carecen de respaldo documental legal.

Supuestas irregularidades

El ente contralor visualizó que la Municipalidad, durante el periodo investigado, efectuó el pago de más de G. 260 millones por reparación de calles y caminos dentro de la población; sin embargo, no pudo constatar en el legajo el compromiso de contratación por los trabajos realizados.

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Tampoco se cuenta con el certificado de cumplimiento con el seguro social ni con el compromiso de contratación en el pago de G. 70.500.000, correspondiente al alquiler de maquinarias. En este mismo escenario de falta de documentos, se pagaron G. 24 millones en concepto de consultorías.

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También se comprobó el depósito con retraso, fuera del plazo establecido, de las transferencias efectuadas a la Gobernación de Alto Paraguay, correspondientes al 15% del total recaudado en concepto del impuesto inmobiliario al cierre del ejercicio fiscal 2024, por un monto superior a G. 188 millones.

Asimismo, se pagaron más de G. 330 millones en concepto de servicios de limpieza, aseo y fumigación durante el ejercicio fiscal 2024, sin que se contara con el certificado de cumplimiento tributario ni con el compromiso de contratación.

Las irregularidades detectadas por los responsables de esta auditoría hablan, sobre todo, de desvíos y retrasos en las transferencias de recursos públicos, erogaciones sin respaldo tributario ni previsional y obras públicas en situación de vulnerabilidad durante la administración del intendente Ferreira.

Pueblo en situación de abandono

La comunidad de Bahía Negra presenta un marcado aspecto de abandono, siendo la precariedad de sus calles una de las mayores preocupaciones para los pobladores, sobre todo en los días de lluvia, cuando transitar por ellas se convierte en toda una odisea.

La población posee poco más de 2.000 metros de calles de tierra, cuyo mal estado ha sido siempre el principal reclamo de los contribuyentes hacia las autoridades municipales, debido a la situación de dejadez en la que se encuentran.

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Esta localidad, ubicada a unos 870 kilómetros de la capital del país y fronteriza con Bolivia y Brasil, cuenta con una población cercana a los 4.000 habitantes, incluidas las comunidades indígenas. Es una de las más afectadas por los aislamientos que se producen debido a la falta de caminos de todo tiempo.

El aeropuerto de la población es utilizado por el avión militar que llega una vez por semana transportando pasajeros y cargas. Sin embargo, el servicio está supeditado a las condiciones climáticas, ya que basta un pequeño aguacero para que la pista de tierra no permita el aterrizaje o despegue de las aeronaves.

La comunidad cuenta con un moderno local del Instituto de Previsión Social (IPS), donde también funciona el hospital del Ministerio de Salud. Sin embargo, debido a la precariedad de los equipamientos y a la falta de médicos especialistas, los pacientes deben ser derivados de manera permanente a otras regiones del país.