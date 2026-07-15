Tuvo que viajar 350 kilómetros para realizar la cedulación de abuelitos en Fuerte Olimpo

En la mañana de este miércoles se realizaron los trabajos de cedulación para los hermanos Pablo y Ramón Salinas Ortiz, de 72 y 79 años, respectivamente. Estas personas de la tercera edad nunca tuvieron un documento de identidad, por lo que para la misma sociedad, prácticamente no existían.

Lea más: Abuelitos de Fuerte Olimpo viven en extrema pobreza y no cobran pensión por no tener cédula de identidad.

Para que este trámite consagrado en la misma Constitución Nacional, como el derecho a acceder a una identidad propia fuera posible, un funcionario del Departamento de Identificaciones tuvo que viajar más de seis horas para cubrir los 350 kilómetros existentes entre Fuerte Olimpo y Loma Plata, en el Chaco Central, es decir unos 700 kilómetros entre ida y vuelta.

Sucede que en todo el Alto Paraguay no se cuenta con una oficina del Departamento de Identificaciones, siendo la de Loma Plata la sede más cercana. De allí la enorme importancia de que este departamento cuente con una oficina donde las personas puedan realizar estos trámites.

Pobreza

El funcionario policial se trasladó hasta la precaria vivienda de estos abuelitos para realizar los trabajos de cedulación. Sin embargo, esto no pudo concretarse en el lugar debido a que los hermanos no cuentan con servicio de energía eléctrica, una de las tantas carencias que evidencian la pobreza extrema en la que viven.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esta situación, y atendiendo que uno de los hermanos prácticamente permanece postrado en cama a causa de una enfermedad y no puede trasladarse a otro lugar, se logró realizar el procedimiento en la vivienda de un vecino, quien gentilmente facilitó el servicio de energía eléctrica.

De esta manera, el suboficial Silvino Díaz del Departamento de Identificaciones, pudo cumplir con la tarea de cedular por primera vez a ambas personas, comprometiéndose además a agilizar los trámites para el envío de las cédulas, considerando la prioridad de que los adultos mayores puedan acceder al subsidio estatal para personas de la tercera edad.

Don Pablo, uno de los abuelitos, agradeció el gesto de todas las personas que hicieron posible este trámite, especialmente al docente Leonardo Lezcano, quien se preocupó por la situación de ambos y gestionó la venida del funcionario de Identificaciones.

“Ahora solo esperamos poder percibir el subsidio para la tercera edad. A pesar de no ser mucho, para nosotros lo es todo, porque nos ayudará a solventar nuestras necesidades diarias”, expresó el abuelo.

Una oficina de Identificaciones

Al respecto, el profesor Lezcano señaló que es imperioso contar con una sede del Departamento de Identificaciones en el Alto Paraguay, ya que la situación de los hermanos Salinas Ortiz es solo un ejemplo de los numerosos casos de personas indocumentadas que existen en toda esta región chaqueña.

Lea también: Ovalema de tantas injusticias; debemos cambiar desde la raíz, propone obispo en el Chaco.

“Muchos pobladores no pueden viajar una distancia tan larga para realizar estos trámites, considerando además que en la zona existe un serio problema con el transporte público. Si una persona viaja hasta Loma Plata para gestionar su cédula, necesariamente debe permanecer algunos días hasta conseguir nuevamente un medio de transporte para regresar a su hogar, lo que representa gastos de hospedaje y alimentación”, sostuvo.

El funcionario de Identificaciones también se trasladó hasta otra vivienda de la comunidad para realizar la renovación de la cédula de identidad de una abuela postrada en cama, quien ya no puede desplazarse hasta otras localidades.

Finalmente, y atendiendo la enorme necesidad de los pobladores de gestionar sus documentos de identidad, aprovechando la visita del uniformado policial se organizó una jornada de cedulación en el local de la Comisaría de Fuerte Olimpo, que se extenderá hasta este jueves.