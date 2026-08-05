Scrupulus: presentación de libro de joven escritor chaqueño

Está comprobado que no existen barreras para el desarrollo cultural de aquellas personas que lo arriesgan todo en pos de una mejor formación intelectual. El caso de este joven literato es uno de ellos.

Rodney nació y vivió su infancia y juventud en esta lejana comunidad chaqueña de Fuerte Olimpo.

Formado en una modesta familia, realizó sus estudios primarios y secundarios en instituciones educativas de esta localidad, carentes tal vez de infraestructura edilicia, pero con una sólida formación educativa impartida por los docentes, tal como el propio escritor lo describió, y que contribuyó a su formación intelectual.

Lea más: Joven escritor chaqueño lanza mañana 3.º libro de su autoría en Fuerte Olimpo.

Migración forzada

Como tantos otros jóvenes de la zona, una vez culminados sus estudios secundarios, Rodney, quien deseaba continuar su formación intelectual y llegar a ser un profesional, tuvo que emigrar hacia la capital del país, produciéndose así el desarraigo familiar, ya que en la zona se carecía de sedes universitarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus padres, personas humildes que poseían una pequeña despensa o almacén, como se conoce a estos negocios en los barrios, buscaban la manera de reunir algo de dinero para ayudar de forma permanente al joven.

Y, como sucede con quienes desean ser alguien en la vida a través del estudio, el viaje hacia Asunción no era un viaje de placer. Al contrario, comenzaba un nuevo desafío para Rodney, en un mundo totalmente distinto al que estaba acostumbrado cuando vivía libremente en su terruño natal del Chaco.

Fueron largos años de estudio y mucho sacrificio. Finalmente, Rodney recibió su diploma de ingeniero en Informática, campo que le apasionaba y en el que, gracias a permanentes capacitaciones, logró formarse como un excelente programador, lo que le permitió ocupar importantes cargos en empresas. Actualmente trabaja en un banco de plaza.

Lea más: Diez años de la FIL Asunción: El libro como puente de libertad y amistad entre naciones

Scrupulus

Rodney sentía que, a pesar de haber alcanzado su objetivo de convertirse en profesional, seguían corriendo por sus venas las ansias y el deseo de escribir, y desarrollar sus dotes de escritor. Es por eso que no dudó en hacer realidad ese sueño y ahora presenta su primer libro, denominado Scrupulus.

El libro contiene cuatro cuentos literarios breves, con un amplio sentido de desarrollo cultural, donde el autor pretende describir distintas facetas de la vida y de la historia, a través de experiencias vividas y de fantasías creadas.

Uno de los cuentos se titula “El Pescador” y hace referencia a la vida de un pescador, que por casualidad es su propio abuelo, quien, en medio de la actividad pesquera, buscaba describir las bellezas de la naturaleza en esta parte del gran Pantanal y, por supuesto, la tarea diaria del pescador.

Esa misma vida cotidiana del apacible pescador la comparaba con el día a día de otras dos personas citadinas, pertenecientes a un mundo totalmente diferente, caracterizado por el trajinar del ajetreado vivir en la ciudad.

Lea más: Día del Libro Paraguayo: tres generaciones de escritores de PJC comparten su pasión por la lectura

Los cuentos cortos de “Scrupulus”

“Desenjaulado” es otro de los cuentos presentados en el libro y hace referencia a la vida de un pájaro que siempre vivió en una jaula, pero que nunca se animó a dejar ese lugar, a pesar de que en varias ocasiones sus dueños olvidaban cerrar la puerta. Era feliz donde vivía porque no conocía otro mundo. “No se desea lo que se desconoce en su totalidad”, dice parte del escrito.

Hasta que una vez se animó a abandonar la jaula y, tras revolotear durante varias horas, pudo contemplar un panorama diferente del que conocía, admirar la naturaleza y a los hombres, para luego expresar: “Fui libre y se me reveló que no hay nada más triste que la solitaria perfección”. El ave se precipitó al nuevo mundo y decía: “Me perdí... o me encontré”.

Los otros dos cuentos se titulan “Los cuadrúpedos” y “La ciudad de Bledo Marlo”. Realmente existe una gran riqueza literaria en este libro, que invita a adquirirlo para disfrutar de estas interesantes reflexiones construidas a partir de cuentos narrativos.

Scrupulus no juzga ni moraliza; solo está para que cada lector se cuestione a sí mismo. Rodney destaca que centra su enfoque en el escrúpulo como motor de la conciencia crítica y de la libertad personal.

Lea también: Semillas del futuro.

¿Qué significa “scrupulus”?

En la antigüedad, el scrupulus significaba “piedrecilla” y estaba relacionado con la pequeña piedra que se metía en los zapatos, ocasionando una dificultad al caminar. En la sociedad actual, tener scrupulus es sinónimo de una conciencia que duda, que vacila o recela entre hacer o no hacer algo, entre cumplir o traicionar lo que juzga correcto.

Dice el autor que el scrupulus, la duda, no aparece como una debilidad, sino como la señal de que algo dentro de nosotros sigue despierto. Y se pregunta: ¿qué ocurre cuando la incomodidad desaparece y el camino se vuelve demasiado fácil? Tal vez la conciencia no esté para detenernos, sino para recordarnos que seguimos caminando despiertos.

La presentación del libro en Fuerte Olimpo se realizó en el local de la Gobernación, en presencia de autoridades, entre ellas el propio gobernador Arturo Méndez, además de familiares del escritor, entre quienes se encontraban sus abuelos, don Julián y doña Bibiana, así como varias otras personas amigas y público en general.

Esta fue la segunda presentación del libro, para lo cual el joven escritor tuvo que viajar desde Asunción, ciudad donde actualmente reside. La primera presentación se realizó en el auditorio Augusto Roa Bastos de El Lector, y estuvo a cargo del maestro Carlos Martini.