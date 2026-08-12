En Gobernación del Alto Paraguay desconocen auditoría realizada por CGR

En declaraciones a una emisora radial de la zona, el jefe departamental dijo textualmente: “No tenemos ninguna auditoría en vigencia ahora”, al tiempo de señalar que sí podría existir algún informe o trabajo de revisión en proceso, pero que, sin embargo, la Gobernación como institución departamental no fue oficialmente comunicada.

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“Hasta el momento no recibimos ninguna notificación de parte de la Contraloría”, dijo el gobernador, y que aguardará una eventual comunicación oficial de la CGR, en caso de que exista alguna investigación, para responder a cualquier cuestionamiento o duda que existiese en relación a su actual administración.

Intercambio de notas

Mientras Méndez dice desconocer cualquier auditoría, en el informe de análisis técnico realizado por el ente contralor a esta Gobernación, según Resolución N.º 592, de fecha 02/07/2024, donde se aprueba el Plan General de Auditorías, se hace mención al intercambio de notas entre ambas instituciones en base al requerimiento de documentos.

En este sentido, la CGR, según notas N.º 3076, de fecha 16/07/2024, y N.º 3231, del 05/06/2025, procedió a solicitar a esta Gobernación la provisión de informes y documentos correspondientes a los ejercicios fiscales investigados de los años 2023 y 2024.

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Ambos pedidos fueron recepcionados y contestados por la institución departamental, a través de las notas N.º 761/2024 y N.º 460/2025, por lo que no puede el gobernador desconocer la auditoría que realizó el ente contralor, o al menos estos trabajos de análisis técnicos.

Irregularidades

El ente contralor detectó en este informe que la carencia de varias documentaciones pone en duda el uso irregular de más de G. 9.000 millones, en la administración del actual gobernador en los años 2023 y 2024, periodos investigados a pedido de una denuncia realizada por los concejales departamentales Juan Ortiz y Jorge Medina, ambos del sector cartista.

Los cuestionamientos hacen relación a que no se pudo justificar más de G. 5.000 millones en lo relacionado a la provisión de combustibles y lubricantes, sobre todo debido a la falta de uso de tarjetas magnéticas que puedan ayudar a tener un mejor control.

También está en duda el dinero destinado a instituciones sin fines de lucro y ONG, pues no se pudo evidenciar con documentaciones el uso correcto por parte de las personas e instituciones favorecidas con el desembolso.

En relación a la construcción de obras públicas, como ser el cementado de calles en la localidad de Bahía Negra o las refacciones de las sedes del Gobierno Departamental y la residencia del Ejecutivo, ambas en Fuerte Olimpo, la Contraloría detectó el incumplimiento de contratos con las empresas adjudicadas. En estos rubros se habla de más de G. 4.000 millones.

Desconocimiento y justificación

El jefe departamental dice desconocer la supuesta auditoría, sin embargo, ensayó posibles justificaciones a las irregularidades detectadas por la Contraloría a su administración.

Al respecto, sostuvo que dentro del departamento no existen estaciones de servicio con el emblema de Petropar, por lo que posee una autorización excepcional para adquirir los combustibles de otros emblemas. Los carburantes se compran en cantidades y se almacenan en tanques en la propia sede de la Gobernación, afirmó.

En relación a los montos destinados a las instituciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, el gobernador dijo que la institución brinda apoyo a asociaciones de padres, comisiones vecinales, organizaciones comunitarias y otros varios grupos.

También hizo referencia al uso de rubros para construcciones, alegando que todo se adecua a lo establecido por ley, mencionando que poseen todas las documentaciones y que no están exentos de que se los investigue, pues sostiene que su administración busca transparentar el uso correcto del dinero público.

Presupuestos

La administración de Méndez, desde que asumió el cargo y a días de completarse tres años de mandato, tuvo a su cargo administrar un monto superior a los G. 112.000 millones, sin mencionar el presupuesto del 2026.

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Así, cuando asumía en agosto del 2023, disponía de unos G. 18.000 millones, lo que quedaba del presupuesto de ese año. En el 2024, el monto destinado a esta Gobernación fue superior a los G. 42.000 millones, en tanto que en el 2025 se elevó a casi G. 52.000 millones.

Para este año, el presupuesto es similar al del año pasado, por lo que la actual administración hasta la fecha fácilmente utilizó más de G. 135.000 millones. Méndez se destaca por una fuerte inversión en el sector educativo, con la remodelación de aulas escolares modelo y la construcción de comedores.

Sin embargo, existe una tremenda deuda en las demás áreas, sobre todo lo relacionado al tema de los caminos, donde el propio gobernador alega que no posee presupuesto necesario para reparar en buenas condiciones los varios kilómetros que existen en el departamento, por lo que lo único que pueden hacer es mantener transitables las vías de acceso, con reparaciones y parches.