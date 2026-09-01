Alto Paraguay: arreglo de caminos o dinero público mal gastado

Así como en otras tantas ocasiones, actualmente, se están reparando los caminos del Alto Paraguay, que llegan a poblaciones como Fuerte Olimpo y Bahía Negra. Estos trabajos se realizan de forma precaria, y cuando lleguen las precipitaciones, se producirán de nuevo los aislamientos de las poblaciones por tramos inundados.

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó estos trabajos a las empresas Mawes S.A., de Wesly Wiebe, y la del ingeniero Miguel Ángel Chávez Hausman, por un monto millonario que supera los G. 17.500 millones. Las tareas avanzan lentamente debido a la falta de desembolso del MOPC, que libera el dinero a cuenta gotas.

Dinero público mal gastado

A pesar de que pareciera ser una suma millonaria la que el MOPC destina para estos arreglos, los responsables de estas empresas de vialidad alegan que el monto es insuficiente como para pensar en una reparación total y efectiva de los caminos.

El ideal sería levantar el terraplén, sobre todo en los lugares considerados críticos, y a una altura suficiente para evitar nuevas inundaciones. A esto se debería sumar la construcción de cunetas a ambos extremos y, por supuesto, la colocación de tubos para que funcionen los sistemas de desagüe, que permitan la libre circulación de las aguas de lluvia.

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Si se realizan estas reparaciones, lógicamente las aguas de lluvia no inundarán los caminos y solo bastarán unas pocas horas o, tal vez, un día para que se sequen los tramos en días de lluvia y vuelva a normalizarse la circulación de los vehículos, evitando así los aislamientos que suelen durar largos meses.

Con este dinero de más de G. 17.500 millones, podemos observar que se procede a levantar el camino en algunos pocos tramos, pero no a la altura que debería ser. Tampoco se observa la construcción de las cunetas a los extremos o, si se hace, es solo en unos pocos kilómetros.

Después de ocho meses del inicio de estos trabajos, que fueron paralizados durante varias semanas debido a la falta de desembolso, recién ahora se están colocando unos pocos tubos para hacer funcionar el sistema de alcantarillado, pero no en la cantidad que se requiere.

En este panorama y en base a experiencias de años anteriores, bastará que se produzcan lluvias que superen los 200 mm para que nuevamente varios kilómetros queden inundados, al no tener salida las aguas, y con ello se termine demostrando que el dinero público fue mal gastado.

Remiendos

A este drama del dinero público mal utilizado también se suma la misma Gobernación, cuyo titular, el colorado cartista Arturo Méndez, reconocía que no cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar las reparaciones de los caminos de la forma en que debería ser.

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Ante esta triste realidad, el jefe departamental alegaba que, con el presupuesto que tiene, solo alcanza para realizar trabajos de parche, es decir, buscar la forma de mantener transitables los tramos, lo que por lo general se da en temporadas en las que no se tienen lluvias, como sucede actualmente.

Entonces, el dinero que utiliza la Gobernación, más lo destinado por el MOPC, que son todos recursos públicos, se tiran prácticamente por la ventana, pues no representan soluciones efectivas, sino simples remiendos.